Высокая мода: представлен самый роскошный и дорогой Mercedes S-Class (фото)
Mercedes-Maybach S680 Haute Voiture отличается особым двухцветным окрасом и дорогой отделкой салона. Под капотом авто установлен 612-сильный V12.
В Германии презентован новый Mercedes-Maybach S680 Haute Voiture. Роскошный седан выпустят лимитированной серией из 150 авто, а его цена превысит 230 тысяч долларов. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.
Название автомобиля получили путем слияния французских терминов Haute Couture (от кутюр, высокая мода) и Voiture (автомобиль). Этим подчеркивается эксклюзивность самого дорогого Mercedes S-Class W223. Ранее его показали в статусе концепт-кара, а теперь решили запустить в производство.
Mercedes-Maybach S680 Haute Voiture узнается по особой двухцветной окраске и нестандартным 20-дюймовым дискам черного цвета. В отделке салона использованы не только кожа и дерево, но и дорогая ткань букле. Коврики выполнены из искусственного меха.
Кроме того, изменена графика мультимедийной системы. Как и во всех Mercedes-Maybach S-Class, сзади установлены отдельные кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем.Важно
В комплекте с авто идут набор бокалов для шампанского, масштабная модель Mercedes-Maybach S680 и дорогой брелок. Также авто получает фирменный чехол.
С технической точки зрения новый Mercedes-Maybach S680 Haute Voiture не претерпел изменений. Седан оснащен 6,0-литровым 612-сильным V12 твин-турбо и полным приводом. Оснащение включает пневмоподвеску и управляемые задние колеса.
Ранее Фокус рассказывал, что у Mercedes S-Class также появилась заряженная версия от AMG мощностью свыше 800 сил.