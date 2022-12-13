Высокая мода: представлен самый роскошный и дорогой Mercedes S-Class (фото)

Mercedes-Maybach S680 Haute Voiture отличается особым двухцветным окрасом и дорогой отделкой салона. Под капотом авто установлен 612-сильный V12.

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В Германии презентован новый Mercedes-Maybach S680 Haute Voiture. Роскошный седан выпустят лимитированной серией из 150 авто, а его цена превысит 230 тысяч долларов. Об этом сообщает официальный сайт немецкой марки.

[ + – ] Всего выпустят только 150 роскошных седанов Фото: Mercedes-Benz

Название автомобиля получили путем слияния французских терминов Haute Couture (от кутюр, высокая мода) и Voiture (автомобиль). Этим подчеркивается эксклюзивность самого дорогого Mercedes S-Class W223. Ранее его показали в статусе концепт-кара, а теперь решили запустить в производство.

[ + – ] Автомобиль оснащен 6,0-литровым V12 на 612 л. с. Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Maybach S680 Haute Voiture узнается по особой двухцветной окраске и нестандартным 20-дюймовым дискам черного цвета. В отделке салона использованы не только кожа и дерево, но и дорогая ткань букле. Коврики выполнены из искусственного меха.

[ + – ] В отделке салона наряду с кожей и деревом присутствует дорогая ткань Фото: Mercedes-Benz

Кроме того, изменена графика мультимедийной системы. Как и во всех Mercedes-Maybach S-Class, сзади установлены отдельные кресла с электроприводом, вентиляцией и массажем.

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В комплекте с авто идут набор бокалов для шампанского, масштабная модель Mercedes-Maybach S680 и дорогой брелок. Также авто получает фирменный чехол.

[ + – ] Сзади установлены два отдельных кресла Фото: Mercedes-Benz

С технической точки зрения новый Mercedes-Maybach S680 Haute Voiture не претерпел изменений. Седан оснащен 6,0-литровым 612-сильным V12 твин-турбо и полным приводом. Оснащение включает пневмоподвеску и управляемые задние колеса.

Ранее Фокус рассказывал, что у Mercedes S-Class также появилась заряженная версия от AMG мощностью свыше 800 сил.