Просторный салон и запас хода 285 км: представлен самый дешевый электрокар Mercedes (фото)

Электрокар Mercedes-Benz EQT оснащен 122-сильным мотором и способен проехать 285 км без подзарядки. Вскоре появится семиместная версия минивэна.

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В Германии презентован новый Mercedes-Benz EQT. Электрический минивэн поступает в продажу по цене от 49 000 евро и станет самым доступным электрокаром марки. Об этом сообщает официальный сайт Mercedes-Benz.

[ + – ] Электрокар построен на базе Renault Kangoo E-Tech Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes-Benz EQT – электрическая версия модели T-Class, которая, в свою очередь, создана на базе нового Renault Kangoo 2022. Силовая установка позаимствована у электрического Kangoo E-Tech.

[ + – ] Цена минивэна стартует с 49 000 евро Фото: Mercedes-Benz

Электромобиль Mercedes оснащен 122-сильным мотором и аккумуляторной батареей на 45 кВт∙ч. Минивэн способен развить 130 км/ч и обладает запасом хода в 285 км. Зарядка батареи на 80% в быстром режиме занимает 38 минут.

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От стандартного Mercedes T-Class электрический вариант отличается дизайном передней части с новой решеткой радиатора. Пока дебютировала стандартная пятиместная версия длиной 4,5 м, а в 2023 году ожидаются удлиненный семиместный вариант и даже автодом Marco Polo с подъемной крышей.

[ + – ] Запас хода составляет 285 км Фото: Mercedes-Benz

Впрочем, даже короткая версия очень просторная внутри, а объем ее багажника составляет 551-1979 л. К тому же, в салоне предусмотрены многочисленные отсеки для мелкой поклажи суммарным объемом 49 л.

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