Просторий салон та запас ходу 285 км: представлений найдешевший електрокар Mercedes (фото)

Електрокар Mercedes-Benz EQT оснащений 122-сильним двигуном і здатний проїхати 285 км без підзарядки. Незабаром з'явиться семимісна версія мінівена.

Related video

У Німеччині презентовано новий Mercedes-Benz EQT. Електричний мінівен надходить у продаж за ціною від 49 000 євро і стане найдоступнішим електрокаром марки. Про це повідомляє офіційний сайт Mercedes-Benz.

[ + – ] Електрокар збудовано на базі Renault Kangoo E-Tech Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes-Benz EQT — електрична версія моделі T-Class, яка, зі свого боку, створена на базі нового Renault Kangoo 2022. Силова установка запозичена в електричного Kangoo E-Tech.

[ + – ] Ціна мінівену стартує з 49 000 євро Фото: Mercedes-Benz

Електромобіль Mercedes оснащений 122-сильним мотором та акумуляторною батареєю на 45 кВт∙год. Мінівен здатний розвинути 130 км/год і має запас ходу у 285 км. Заряджання батареї на 80% у швидкому режимі займає 38 хвилин.

Важливо

Електричний "Гелендваген" уперше продемонстрував свої можливості на публіці (відео)

Від стандартного Mercedes T-Class електричний варіант відрізняється дизайном передньої частини з новою решіткою радіатора. Поки що дебютувала стандартна п'ятимісна версія довжиною 4,5 м, а у 2023 році очікуються подовжений семимісний варіант і навіть автобудинок Marco Polo з підйомним дахом.

[ + – ] Запас ходу складає 285 км Фото: Mercedes-Benz

Втім, навіть коротка версія дуже простора всередині, а об'єм її багажника становить 551-1979 л. До того ж у салоні передбачено численні відсіки для дрібної поклажі сумарним об'ємом 49 л.

Раніше Фокус розповідав про найнестандартніший Гелендваген. Його підготували до суворих снігових зим.