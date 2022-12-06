Свыше 800 сил и 3,5 с до сотни: появился самый мощный и быстрый Mercedes S-Class (видео)

Новый Mercedes-AMG S63 впервые получил гибридную силовую установку. Он не только развивает скорость до 290 км/ч, но и способен проехать 33 км в электрическом режиме.

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Mercedes-Benz S-Class W223 получил топовую заряженную версию от AMG. Ее продажи стартуют в начале 2023 года. Подробности авто раскрыли на официальном сайте немецкой марки.

[ + – ] Седан получил гибридную установку на 802 л. с. Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes-AMG S63 E Performance впервые стал гибридом. Его 4,0-литровый 612-сильный V8 твин-турбо работает в паре с электромотором на 190 л. с. Суммарная отдача силовой установки составляет 802 л. с. и 1430 Н∙м – это самый мощный Mercedes S-Class в истории.

[ + – ] Сзади видны четыре выхлопных трубы Фото: Mercedes-Benz

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Полноприводной седан Mercedes разгоняется до 100 км/ч за 3,5 с, а его максимальная скорость может быть ограничена на 250 либо 290 км/ч. Вместе с тем, батарея на 13,1 кВт∙ч позволяет преодолеть 33 км на электротяге. Также сообщается, что авто экономичнее предшественника, но точные цифры расхода топлива пока не опубликованы.

[ + – ] В отделке салона сочетаются кожа и дерево Фото: Mercedes-Benz

Серьезно доработана и ходовая Mercedes-AMG S63 E Performance. Стандартными являются спортивная пневмоподвеска с активными стабилизаторами и управляемые задние колеса. Замедляют тяжелый (2520 кг) седан карбоново-керамические тормоза.

[ + – ] Сзади установлены два отдельных сиденья Фото: Mercedes-Benz

От стандартного Mercedes S-Class W223 версию AMG можно отличить, прежде всего, по огромной "пасти" решетки радиатора. Кроме того, появились обвес и 20-дюймовые диски, а сзади выглядывают четыре выхлопных трубы.

В отделке салона сочетаются дорогие кожа и дерево. Седан предлагается в четырехместном исполнении – спереди и сзади установлены отдельные спортивные сиденья с электроприводом, вентиляцией и массажем. Также изменена графика виртуальной панели приборов и дисплея мультимедиа.

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