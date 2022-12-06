Понад 800 сил і 3,5 с до сотні: з'явився найпотужніший і найшвидший Mercedes S-Class (відео)

Новий Mercedes-AMG S63 вперше отримав гібридну силову установку. Він не тільки розвиває швидкість до 290 км/год, а й здатний проїхати 33 км в електричному режимі.

Related video

Mercedes-Benz S-Class W223 отримав заряджену топову версію від AMG. Її продажі стартують на початку 2023 року. Подробиці авто розкрили на офіційному сайті німецької марки.

[ + – ] Седан отримав гібридну установку на 802 к.с. Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes-AMG S63 E Performance уперше став гібридом. Його 4,0-літровий 612-сильний V8 твін-турбо працює в парі з електромотором на 190 к.с. Сумарна віддача силової установки складає 802 к с. і 1430 Н∙м — це найпотужніший Mercedes S-Class в історії.

[ + – ] Ззаду видно чотири вихлопні труби Фото: Mercedes-Benz

Важливо

На аукціон виставили раритетний автомобіль Дієго Марадони (фото)

Повнопривідний седан Mercedes розганяється до 100 км/год за 3,5 секунди, а його максимальна швидкість може бути обмежена на 250 або 290 км/год. Разом із тим, батарея на 13,1 кВт∙год дозволяє подолати 33 км на електротязі. Також повідомляється, що авто економніше за попередника, але точні цифри витрати палива поки не опубліковані.

[ + – ] В обробці салону поєднуються шкіра й дерево Фото: Mercedes-Benz

Серйозно доопрацьовано й ходову Mercedes-AMG S63 E Performance. Стандартними є спортивна пневмопідвіска з активними стабілізаторами та керовані задні колеса. Уповільнюють важкий (2520 кг) седан карбоново-керамічні гальма.

[ + – ] Ззаду встановлено два окремі сидіння Фото: Mercedes-Benz

Від стандартного Mercedes S-Class W223 версію AMG можна відрізнити, перш за все, за величезною пащею решітки радіатора. Крім того, з'явилися обвіс і 20-дюймові диски, а ззаду виглядають чотири вихлопні труби.

В обробці салону поєднуються дорогі шкіра й дерево. Седан пропонується в чотиримісному виконанні — спереду та ззаду встановлені окремі спортивні сидіння з електроприводом, вентиляцією та масажем. Також змінено графіку віртуальної панелі приладів і дисплея мультимедіа.

Раніше Фокус розповідав про найдоступніший електромобіль Mercedes-Benz — місткий мінівен.

Також ми писали про електричний "Гелендваген" — його можливості показали на публіці.