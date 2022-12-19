В музее выставили 125-летнего прадедушку Mercedes Sprinter (фото)

Daimler Motorized Business Vehicle считается первым в мире коммерческим авто. Модель предлагали в версиях грузоподъемностью 500-2300 кг и мощностью 4-12 л. с.

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В музее Mercedes-Benz в Штутгарте демонстрируют Daimler Motorized Business Vehicle. Это был первый в мире легкий коммерческий автомобиль и сейчас он празднует 125-летие. Подробности знаковой модели раскрыли на официальном сайте немецкого бренда.

[ + – ] Рулевое колесо отделано деревом Фото: Mercedes-Benz

Daimler Motorized Business Vehicle называют предком грузового Mercedes Sprinter. Готлиб Дайнер разработал его в 1897 году совместно с Вильгельмом Майбахом, создавшим революционный трубчатый радиатор. Изобретение существенно улучшило охлаждение двигателя.

[ + – ] Авто оснащали моторами мощностью от 4 до 12 л. с. Фото: Mercedes-Benz

Поначалу появилась версия грузоподъемностью 500 кг. Ее оснастили 1,5-литровым двухцилиндровым мотором на 5,6 л. с., а максимальная скорость составит 16 км/ч.

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К 1900 году линейку Daimler Motorized Business Vehicle расширили. Появились модели грузоподъемностью 800-3200 кг с двух- и четырехцилиндровыми двигателями мощностью 4-12 л. с. Конкретно этот автомобиль выпущен в 1899 году.

[ + – ] Авто выставлено в музее Mercedes-Benz в Штугарте Фото: Mercedes-Benz

Длина грузовых авто составляла от 3,4 до 4,6 метров. Они напоминали конные повозки на больших спицованных колесах. Daimler получил мягкое кресло и деревянное рулевое колесо. Привод колес – цепной.

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