В музее выставили 125-летнего прадедушку Mercedes Sprinter (фото)
Daimler Motorized Business Vehicle считается первым в мире коммерческим авто. Модель предлагали в версиях грузоподъемностью 500-2300 кг и мощностью 4-12 л. с.
В музее Mercedes-Benz в Штутгарте демонстрируют Daimler Motorized Business Vehicle. Это был первый в мире легкий коммерческий автомобиль и сейчас он празднует 125-летие. Подробности знаковой модели раскрыли на официальном сайте немецкого бренда.
Daimler Motorized Business Vehicle называют предком грузового Mercedes Sprinter. Готлиб Дайнер разработал его в 1897 году совместно с Вильгельмом Майбахом, создавшим революционный трубчатый радиатор. Изобретение существенно улучшило охлаждение двигателя.
Поначалу появилась версия грузоподъемностью 500 кг. Ее оснастили 1,5-литровым двухцилиндровым мотором на 5,6 л. с., а максимальная скорость составит 16 км/ч.
К 1900 году линейку Daimler Motorized Business Vehicle расширили. Появились модели грузоподъемностью 800-3200 кг с двух- и четырехцилиндровыми двигателями мощностью 4-12 л. с. Конкретно этот автомобиль выпущен в 1899 году.
Длина грузовых авто составляла от 3,4 до 4,6 метров. Они напоминали конные повозки на больших спицованных колесах. Daimler получил мягкое кресло и деревянное рулевое колесо. Привод колес – цепной.
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