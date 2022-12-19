У музеї виставили 125-річного прадіда Mercedes Sprinter (фото)
Daimler Motorized Business Vehicle вважається першим у світі комерційним авто. Модель пропонували у версіях вантажопідйомністю 500-2300 кг та потужністю 4-12 к. с.
У музеї Mercedes-Benz у Штутгарті демонструють Daimler Motorized Business Vehicle. Це був перший у світі легкий комерційний автомобіль, і зараз він святкує 125-річчя. Подробиці знакової моделі розкрили на офіційному сайті німецького бренду.
Daimler Motorized Business Vehicle називають предком вантажного Mercedes Sprinter. Готліб Дайнер розробив його у 1897 році спільно з Вільгельмом Майбахом, який створив революційний трубчастий радіатор. Винахід суттєво покращив охолодження двигуна.
Спочатку з'явилася версія вантажопідйомністю 500 кг. Її оснастили 1,5-літровим двоциліндровим двигуном на 5,6 к. с., а максимальна швидкість становила 16 км/год.
До 1900 лінійку Daimler Motorized Business Vehicle розширили. З'явилися моделі вантажопідйомністю 800-3200 кг з дво- та чотирициліндровими двигунами потужністю 4-12 к. с. Саме цей автомобіль випущений 1899 року.
Довжина вантажних автомобілів становила від 3,4 до 4,6 метрів. Вони нагадували кінні візки на великих спицьованих колесах. Daimler отримав м'яке крісло та дерев'яне кермо. Привід коліс – ланцюговий.
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