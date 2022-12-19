У музеї виставили 125-річного прадіда Mercedes Sprinter (фото)

Daimler Motorized Business Vehicle вважається першим у світі комерційним авто. Модель пропонували у версіях вантажопідйомністю 500-2300 кг та потужністю 4-12 к. с.

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У музеї Mercedes-Benz у Штутгарті демонструють Daimler Motorized Business Vehicle. Це був перший у світі легкий комерційний автомобіль, і зараз він святкує 125-річчя. Подробиці знакової моделі розкрили на офіційному сайті німецького бренду.

[ + – ] Рульове колесо оздоблене деревом Фото: Mercedes-Benz

Daimler Motorized Business Vehicle називають предком вантажного Mercedes Sprinter. Готліб Дайнер розробив його у 1897 році спільно з Вільгельмом Майбахом, який створив революційний трубчастий радіатор. Винахід суттєво покращив охолодження двигуна.

[ + – ] Автомобіль оснащували моторами потужністю від 4 до 12 к. с. Фото: Mercedes-Benz

Спочатку з'явилася версія вантажопідйомністю 500 кг. Її оснастили 1,5-літровим двоциліндровим двигуном на 5,6 к. с., а максимальна швидкість становила 16 км/год.

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До 1900 лінійку Daimler Motorized Business Vehicle розширили. З'явилися моделі вантажопідйомністю 800-3200 кг з дво- та чотирициліндровими двигунами потужністю 4-12 к. с. Саме цей автомобіль випущений 1899 року.

[ + – ] Авто виставлено в музеї Mercedes-Benz у Штугарті Фото: Mercedes-Benz

Довжина вантажних автомобілів становила від 3,4 до 4,6 метрів. Вони нагадували кінні візки на великих спицьованих колесах. Daimler отримав м'яке крісло та дерев'яне кермо. Привід коліс – ланцюговий.

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