В Україні відтворили дуже рідкісний і розкішний Ґелендваґен (фото)

Mercedes-Maybach G650 — рідкісна розкішна версія позашляховика зі знімним дахом і двигуном V12. Усього випустили лише 99 таких Ґелендваґенів.

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У Нікополі Дніпропетровської області виставлено на продаж незвичайний Ґелендваґен. Автомобіль є копією знаменитого Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Подробиці моделі розкрили на сайті Auto.ria.

[ + – ] Автомобіль подовжили приблизно до 5,3 метрів Фото: auto.ria.com

Mercedes-Maybach G650 Landaulet — одна з найрідкісніших і найексклюзивніших версій Ґелендваґена. Цей розкішний позашляховик презентували у 2017 році та випустили лімітованою серією з 99 авто. Серед його особливостей — дах над задніми сидіннями, 630-сильний двигун V12 і розкішний чотиримісний салон.

[ + – ] Дах у задній частині позашляховика виконаний складаним Фото: auto.ria.com

Mercedes-Maybach G650 Landaulet дуже складно тому не дивно, що в Україні його вирішили відтворити. За основу взяли Mercedes G500 2001 року. Авто довелося подовжити приблизно до 5,3 м і зрізати частину його даху. Також збільшено його кліренс і встановлено розширювачі арок.

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Водночас у цього авто немає розкішних задніх сидінь з електроприводом і масажем, як у справжнього Maybach G650. До того ж, тюнінг Ґелендваґена не торкнувся двигуна — під капотом залишився стандартний 5,0-літровий V8.

[ + – ] Кліренс Ґелендваґена серйозно збільшено Фото: auto.ria.com

Позашляховик оцінили у 250 000 доларів. Це чимало, але оригінальний Mercedes-Maybach G650 Landaulet набагато дорожчий. Новим він коштував 460 тисяч євро, а зараз ціни на рідкісну модель перевищують мільйон євро.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні також продається ціла колекція рідкісних ретро-авто.