В Украине воссоздали очень редкий и роскошный Гелендваген (фото)

Mercedes-Maybach G650 — редкая роскошная версия внедорожника со съемной крышей и двигателем V12. Всего выпустили лишь 99 таких Гелендвагенов.

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В Никополе Днепропетровской области выставлен на продажу необычный Гелендваген. Автомобиль является копией знаменитого Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Подробности модели раскрыли на сайте Auto.ria.

[ + – ] Автомобиль удлиннили до примерно 5,3 метров Фото: auto.ria.com

Mercedes-Maybach G650 Landaulet – одна из самых редких и эксклюзивных версий Гелендвагена. Этот роскошный внедорожник презентовали в 2017 году и выпустили лимитированной серией из 99 авто. Среди его особенностей — складывающаяся крыша над задними сиденьями, 630-сильный двигатель V12 и роскошный четырехместный салон.

[ + – ] Крыша в задней части внедорожника выполнена складывающейся Фото: auto.ria.com

Купить Mercedes-Maybach G650 Landaulet очень сложно поэтому неудивительно, что в Украине его решили воссоздать. За основу взяли Mercedes G500 2001 года. Авто пришлось удлинить примерно до 5,3 м и срезать часть его крыши. Также увеличен его клиренс и установлены расширители арок.

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В то же время, у этого авто нет роскошных задних сидений с электроприводом и массажем, как у настоящего Maybach G650. К тому же, тюнинг Гелендвагена не затронул двигатель — под капотом остался стандартный 5,0-литровый V8.

[ + – ] Клиренс Гелендвагена серьезно увеличен Фото: auto.ria.com

Внедорожник оценили в 250 000 долларов. Это немало, но оригинальный Mercedes-Maybach G650 Landaulet гораздо дороже. Новым он стоил 460 000 евро, а сейчас цены на редкую модель превышают миллион евро.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине также продается целая коллекция редких ретро-авто.