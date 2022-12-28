Легенда за $3,5 миллиона: на аукцион выставили первый в мире суперкар (фото)

Lamborghini Miura стал основателем сегмента суперкаров и прославил итальянскую марку на весь мир. Купе оснащено 385-сильным V12 и развивает 290 км/ч.

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В США на аукцион RM Sotheby’s выставили суперкар Lamborghini Miura SV 1971 года. За раритетное авто планируют выручить от 3 до 3,5 миллионов долларов. О Lamborghini рассказали на официальном сайте аукционного дома.

[ + – ] Суперкар способен развить 290 км/ч Фото: RM Sotheby's

Lamborghini Miura – знаковая модель для итальянской марки, ведь именно она прославила молодую компанию на весь мир. Авто часто называют первым в мире суперкаром, ведь оно сочетало отличные характеристики с ярким экстравагантным дизайном и роскошным салоном.

[ + – ] Оснащение авто включает кондиционер Фото: RM Sotheby's

Всего в 1966-1971 годах выпустили около 760 Lamborghini Miura и сейчас трудно найти такое купе дешевле, чем за миллион долларов. Конкретно этот автомобиль ощутимо дороже, ведь относится к финальной серии SV, выпущенной тиражом в 150 экземпляров.

[ + – ] Lamborghini Miura SV оснащен 385-сильным V12 Фото: RM Sotheby's

Lamborghini Miura SV получил доработанную версию 4,0-литрового V12 с увеличенной до 385 л. с. мощностью. Суперкар разгонялся до 290 км/ч и стал самым быстрым серийным авто своего времени.

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Кроме того, в Miura SV доработали подвеску, расширили колею и установили новые шины, что улучшило управляемость. Впервые в качестве опции предложили кондиционер и у этого авто он есть.

Фото: RM Sotheby's

Суперкар дважды реставрировали и хранили в гараже с климат-контролем. Он неоднократно выигрывал награды на различных ретро-шоу. Пробег авто за полвека составляет 43 000 км.

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