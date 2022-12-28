Легенда за $3,5 мільйони: на аукціон виставили перший у світі суперкар (фото)

Lamborghini Miura став засновником сегменту суперкарів і прославив італійську марку на весь світ. Купе оснащено 385-сильним V12 та розвиває 290 км/год.

Related video

У США на аукціон RM Sotheby's виставили суперкар Lamborghini Miura SV 1971 року. За раритетне авто планують отримати від 3 до 3,5 мільйонів доларів. Про Lamborghini розповіли на офіційному сайті аукціонного будинку.

[ + – ] Суперкар здатний розвинути 290 км/год Фото: RM Sotheby's

Lamborghini Miura — знакова модель для італійської марки, адже саме вона уславила молоду компанію на весь світ. Авто часто називають першим у світі суперкаром, адже воно поєднувало чудові характеристики з яскравим екстравагантним дизайном і розкішним салоном.

[ + – ] Оснащення авто має кондиціонер Фото: RM Sotheby's

Загалом у 1966-1971 роках випустили майже 760 Lamborghini Miura і зараз важко знайти таке купе дешевше, ніж за мільйон доларів. Саме цей автомобіль відчутно дорожчий, адже належить до фінальної серії SV, випущеної тиражем 150 екземплярів.

[ + – ] Lamborghini Miura SV оснащений 385-сильним V12 Фото: RM Sotheby's

Lamborghini Miura SV отримав доопрацьовану версію 4,0-літрового V12 зі збільшеною до 385 к. с. потужністю. Суперкар розганявся до 290 км/год і став найшвидшим серійним авто свого часу.

Важливо

На аукціон виставили ексклюзивний 500-сильний суперкар Елвіса Преслі (фото)

Крім того, Miura SV доопрацювали підвіску, розширили колію і встановили нові шини, що покращило керованість. Вперше як опції запропонували кондиціонер і цей автомобіль має його.

Фото: RM Sotheby's

Суперкар двічі реставрували та зберігали в гаражі з клімат-контролем. Він неодноразово вигравав нагороди на різноманітних ретро-шоу. Пробіг авто за півстоліття складає 43 000 км.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціоні продадуть раритетне авто Сильвестра Сталлоне. Воно оснащене величезним 7,2-літровим двигуном.

Також ми писали, що в покинутому гаражі знайшли раритетний суперкар Lamborghini за 1,2 мільйони доларів.