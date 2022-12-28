В Украине выставили на продажу коллекцию ярких ретро-авто из "Фельдман-Экопарка" (фото)
Ретро-автомобили были частью экспозиции "Фельдман-Экопарка". Ранее их эвакуировали в Киев и демонстрировали на ВДНХ, а теперь продают, чтобы получить средства на восстановление парка.
В Киеве на продажу выставлена целая коллекция старинных и эксклюзивных автомобилей. На продажу выставлены сразу пять моделей. Об этом пишет сайт ТопЖыр.
История этих авто печальная – ранее все они были экспонатами "Фельдман-Экопарка" под Харьковом. Вследствие российских обстрелов нынешней весной он фактически был уничтожен и погибли редкие животные.
Часть животных и экспонатов все же удалось эвакуировать. Машины вывезли на автовозе в Киев и демонстрировали публике на ВДНХ. Теперь их продают, а вырученные средства пойдут на восстановление "Экопарка".
Самым ценным в коллекции является Ford A 1928 года, отреставрированный до идеального состояния. Его продают за 80 000 долларов. К слову, 90 лет назад в Харькове выпускали по лицензии именно такие авто и они были первыми легковушками украинского производства.
Столько же стоит и реплика знаменитого родстера Mercedes-Benz 540K 1937 года. У авто современная "начинка" и 5,0-литровый V8 под капотом.Важно
Современная копия легендарной Shelby Cobra продается за 55 000 долларов. Авто в точности воссоздает культовый спорткар, а его салон отделан двухцветной кожей.
В 50 000 долларов оценили экстравагантный Zimmer Golden Spirit. Он выглядит, как пришелец из 30-х, но на самом деле построен в 1986 году на базе Ford Mustang. В отделке кузова авто наряду с хромом использована позолота.
Самым дешевым является клон британского спорткара Lotus Seven за 34 000 долларов. Он построен в 2014 году и оснащен 3,0-литровым мотором.
Ранее Фокус сообщал, что на продажу выставили раритетное авто Сильвестра Сталлоне с 7,2-литровым мотором.