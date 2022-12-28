В Україні виставили на продаж колекцію яскравих ретро-авто із "Фельдман-Екопарку" (фото)

Ретро-автомобілі були частиною експозиції "Фельдман-Екопарку". Раніше їх евакуювали до Києва та демонстрували на ВДНГ, а тепер продають, щоб отримати кошти на відновлення парку.

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У Києві на продаж виставлено цілу колекцію старовинних та ексклюзивних автомобілів. На продаж виставлено одразу п'ять моделей. Про це пише сайт ТопЖир.

Історія цих авто сумна — раніше всі вони були експонатами "Фельдман-Екопарку" під Харковом. Внаслідок російських обстрілів цієї весни він фактично був знищений і загинули рідкісні тварини.

[ + – ] Ford A 1928 року Фото: auto.ria.com

Частину тварин і експонатів все ж таки вдалося евакуювати. Машини вивезли на автовозі до Києва та демонстрували публіці на ВДНГ. Тепер їх продають, а отримані кошти підуть на відновлення "Екопарку".

Найціннішим у колекції є Ford A 1928, відреставрований до ідеального стану. Його продають за 80 тисяч доларів. До речі, 90 років тому у Харкові випускали за ліцензією саме такі авто і вони були першими легковиками українського виробництва.

[ + – ] Репліка Mercedes-Benz 540K Фото: auto.ria.com

Стільки ж коштує і репліка знаменитого родстера Mercedes-Benz 540K 1937 року. В авто сучасна "начинка" та 5,0-літровий V8 під капотом.

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Сучасна копія легендарної Shelby Cobra продається за 55 тисяч доларів. Автомобіль точно відтворює культовий спорткар, а його салон оброблений двоколірною шкірою.

[ + – ] Zimmer Golden Spirit Фото: auto.ria.com

У 50 тисяч доларів оцінили екстравагантний Zimmer Golden Spirit. Він виглядає, як прибулець із 30-х, але насправді збудований у 1986 році на базі Ford Mustang. В обробці кузова авто поряд із хромом використана позолота.

[ + – ] Копія Lotus Seven Фото: auto.ria.com

Найдешевшим є клон британського спорткара Lotus Seven за 34 000 доларів. Він побудований у 2014 році та оснащений 3,0-літровим мотором.

Раніше Фокус повідомляв, що на продаж виставили раритетне авто Сільвестра Сталлоне із 7,2-літровим мотором.