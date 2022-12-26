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Авто

В Україні засвітився рідкісний і найдорожчий Subaru в історії (фото)

Subaru Impreza 22B STI, Subaru Impreza 22В СТІ, Subaru Impreza STI, Subaru Impreza STI, Subaru Impreza
Фото: topgir.com.ua | Subaru Impreza 22B STI — серійна версія ралійної моделі

Усього випустили лише 400 280-сильних купе Subaru Impreza 22B STI. Вартість деяких екземплярів спорткара часом перевищує 300 000 доларів.

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У Харкові зняли раритетний Subaru Impreza 22B STI 1998 року. Купе є найціннішою колекційною моделлю японського бренду. Про це повідомляє сайт "ТопЖир".

Subaru Impreza 22B STI, Subaru Impreza 22В СТІ, Subaru Impreza STI, Subaru Impreza STI, Subaru Impreza Fullscreen
Усього випущено лише 400 Subaru Impreza 22B STI, і ціни на них зашкалюють
Фото: Subaru

Як правило, Subaru Impreza STI випускали в кузові седан, іноді з'являлися універсали. А ось дводверна версія є найрідкіснішою — всього випущено лише 400 таких авто.

Купе Subaru Impreza 22B STI випустили лімітованою партією для допуску до чемпіонату світу з ралі WRC — тоді правила вимагали наявності серійного аналога в гоночного авто. Зараз ціна Subaru Impreza 22B STI складає від 150 000 доларів, а екземпляри в хорошому стані коштують понад $300 000.

Subaru Impreza 22B STI, Subaru Impreza 22В СТІ, Subaru Impreza STI, Subaru Impreza STI, Subaru Impreza Fullscreen
У купе розширені крила та встановлене антикрило
Фото: Subaru

Як і всі Subaru Impreza STI, купе можна впізнати за розширеними крилами, повітрозабірником на капоті та великим антикрилом. У салоні встановлені спортивні крісла та кермо.

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Абревіатура 22В вказує на те, що спорткар Subaru оснащений 2,2-літровим двигуном типу боксер. Опозитна четвірка з турбонаддувом розвиває 280 к.с.

Subaru Impreza 22B STI, Subaru Impreza 22В СТІ, Subaru Impreza STI, Subaru Impreza STI, Subaru Impreza Fullscreen
У салоні встановлені спортивні крісла та кермо
Фото: Subaru

З 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,3 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км/год. Звичайно, купе отримало фірмовий постійний повний привід.

Раніше Фокус повідомляв, що Subaru Impreza 22B STI повернули у виробництво — авто випускають дрібними партіями у Великій Британії.

Також ми писали, що в Україні взимку помітили дорогий 1000-сильний суперкар Ferrari.