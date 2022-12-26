В Україні засвітився рідкісний і найдорожчий Subaru в історії (фото)

Усього випустили лише 400 280-сильних купе Subaru Impreza 22B STI. Вартість деяких екземплярів спорткара часом перевищує 300 000 доларів.

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У Харкові зняли раритетний Subaru Impreza 22B STI 1998 року. Купе є найціннішою колекційною моделлю японського бренду. Про це повідомляє сайт "ТопЖир".

[ + – ] Усього випущено лише 400 Subaru Impreza 22B STI, і ціни на них зашкалюють Фото: Subaru

Як правило, Subaru Impreza STI випускали в кузові седан, іноді з'являлися універсали. А ось дводверна версія є найрідкіснішою — всього випущено лише 400 таких авто.

Купе Subaru Impreza 22B STI випустили лімітованою партією для допуску до чемпіонату світу з ралі WRC — тоді правила вимагали наявності серійного аналога в гоночного авто. Зараз ціна Subaru Impreza 22B STI складає від 150 000 доларів, а екземпляри в хорошому стані коштують понад $300 000.

[ + – ] У купе розширені крила та встановлене антикрило Фото: Subaru

Як і всі Subaru Impreza STI, купе можна впізнати за розширеними крилами, повітрозабірником на капоті та великим антикрилом. У салоні встановлені спортивні крісла та кермо.

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Абревіатура 22В вказує на те, що спорткар Subaru оснащений 2,2-літровим двигуном типу боксер. Опозитна четвірка з турбонаддувом розвиває 280 к.с.

[ + – ] У салоні встановлені спортивні крісла та кермо Фото: Subaru

З 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 5,3 секунди, а максимальна швидкість становить 250 км/год. Звичайно, купе отримало фірмовий постійний повний привід.

Раніше Фокус повідомляв, що Subaru Impreza 22B STI повернули у виробництво — авто випускають дрібними партіями у Великій Британії.

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