Subaru представила спецверсію Forester на честь 50-річчя виробництва повнопривідних автомобілів (фото)
Спеціальну версію Forester забарвили у колір Geyser Blue, який спочатку пропонувався лише у Північній Америці. Також модифікація включає спеціальні 18-дюймові диски з обробкою чорним металіком.
Subaru на честь 50-річчя виробництва повнопривідних авто випустила особливу версію популярного кросовера Forester. Спеціальна модифікація пофарбована в колір Geyser Blue і доступна тільки для внутрішнього ринку Японії. На сайті бренду розповіли подробиці про спецверсію.
Subaru Forester XT-Edition забарвлений у колір Geyser Blue, який спочатку пропонувався лише на північноамериканському ринку. Комплектація включає обробку салону в пакеті Sport і доповнена набором візуальних модифікацій, які включають спеціальні 18-дюймові диски з обробкою темним металіком і шини всесезонні.
XT-Edition відрізняється чорними акцентами, включаючи рамку передньої решітки радіатора, рейлінги на даху та корпуси бічних дзеркал. Темні відтінки також є і за контуром протитуманних фар та спойлера на даху.
На сидіння, панель приладів і дверні карти кросовера у версії XT-Edition нанесли срібний рядок. Крім цього, в інтер'єрі з'явилося більше вставок з металу.
Протягом Forester XT-Edition приводить 1,8-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 174 к.с. Він працює у парі з безступінчастою трансмісією. Привід у авто, звичайно, повний.Важливо
Ціни на Forester XT-Edition у Японії починаються від 3 355 000 єн (25 400 доларів). Як опція, кросовер можна оснастити задніми дверима з електроприводом за еквівалент 416 доларів.
Раніше Фокус розповідав, що Subaru Forester отримав спеціальну версію для бездоріжжя Wilderness.