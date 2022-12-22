Subaru представила спецверсію Forester на честь 50-річчя виробництва повнопривідних автомобілів (фото)

Спеціальну версію Forester забарвили у колір Geyser Blue, який спочатку пропонувався лише у Північній Америці. Також модифікація включає спеціальні 18-дюймові диски з обробкою чорним металіком.

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Subaru на честь 50-річчя виробництва повнопривідних авто випустила особливу версію популярного кросовера Forester. Спеціальна модифікація пофарбована в колір Geyser Blue і доступна тільки для внутрішнього ринку Японії. На сайті бренду розповіли подробиці про спецверсію.

Subaru Forester XT-Edition забарвлений у колір Geyser Blue, який спочатку пропонувався лише на північноамериканському ринку. Комплектація включає обробку салону в пакеті Sport і доповнена набором візуальних модифікацій, які включають спеціальні 18-дюймові диски з обробкою темним металіком і шини всесезонні.

[ + – ] Subaru Forester XT-Edition отримав спеціальні темні колісні диски Фото: Subaru

XT-Edition відрізняється чорними акцентами, включаючи рамку передньої решітки радіатора, рейлінги на даху та корпуси бічних дзеркал. Темні відтінки також є і за контуром протитуманних фар та спойлера на даху.

На сидіння, панель приладів і дверні карти кросовера у версії XT-Edition нанесли срібний рядок. Крім цього, в інтер'єрі з'явилося більше вставок з металу.

[ + – ] Інтер'єр Subaru Forester доповнили срібним рядком та металевими вставками Фото: Subaru

Протягом Forester XT-Edition приводить 1,8-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 174 к.с. Він працює у парі з безступінчастою трансмісією. Привід у авто, звичайно, повний.

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Ціни на Forester XT-Edition у Японії починаються від 3 355 000 єн (25 400 доларів). Як опція, кросовер можна оснастити задніми дверима з електроприводом за еквівалент 416 доларів.

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