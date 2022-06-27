Турбомотор та спортивна підвіска: Subaru Forester отримав заряджену версію від STI (фото)

Фахівці спортивного підрозділу STI знову попрацювали над Subaru Forester. Кросовер змінився зовні та всередині, а також отримав новий турбомотор та покращену підвіску.

Лінійку Subaru Forester 2022 поповнила заряджена версія знаменитого підрозділу STI. Кросовер надійде у продаж у себе на батьківщині в Японії з кінця серпня, а пізніше має з'явитися і в інших країнах. Про це повідомляє офіційний сайт Subaru.

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[ + – ] Кросовер отримав обвіс та 18-дюймові диски Фото: Subaru

Новий Subaru Forester STI Sport (саме так назвали модель) можна впізнати за особливою чорною решіткою радіатора, аеродинамічним обвісом і збільшеним спойлером на даху. Крім того, у кросовера нові дзеркала заднього виду та збільшені 18-дюймові диски.

[ + – ] На даху встановлено збільшений спойлер Фото: Subaru

Салон Subaru Forester STI Sport оздоблений дорогою двоколірною шкірою Nappa з контрастним простроченням. Також з'явилися чорні вставки, а на педалях встановили алюмінієві накладки. Комплектація включає спортивні передні сидіння з покращеною бічною підтримкою та електропривод дверей багажника.

[ + – ] Салон обшитий двоколірною шкірою Nappa Фото: Subaru

Кросовер доступний тільки з одним двигуном — новою 1,8-літровою бензиновою турбочетвіркою потужністю 177 к. с. і з крутним моментом 300 Н∙м. Subaru Forester STI минулого покоління був відчутно потужнішим, проте цього разу більше уваги приділили доробці ходової.

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В авто переналаштована підвіска та встановлені амортизатори Hitachi Astemo SFRD. Природно, Subaru Forester оснащений безступінчастим варіатором і постійним фірмовим повним приводом.

Раніше Фокус повідомляв, що Subaru оновили флагманський сімейний кросовер Ascent. Він пройшов фейсліфтинг та отримав нове обладнання.