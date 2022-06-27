Турбомотор и спортивная подвеска: Subaru Forester получил заряженную версию от STI (фото)

Специалисты спортивного подразделения STI снова поработали над Subaru Forester. Кроссовер изменился внешне и внутри, а также получил новый турбомотор и улучшенную подвеску.

Линейку Subaru Forester 2022 пополнила заряженная версия от знаменитого подразделения STI. Кроссовер поступит в продажу у себя на родине в Японии с конца августа, а позже должен появиться и в других странах. Об этом сообщает официальный сайт Subaru.

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[ + – ] Кроссовер получил обвес и 18-дюймовые диски Фото: Subaru

Новый Subaru Forester STI Sport (именно так назвали модель) узнается по особой черной решетке радиатора, аэродинамическому обвесу и увеличенному спойлеру на крыше. Кроме того, у кроссовера новые зеркала заднего вида и увеличенные 18-дюймовые диски.

[ + – ] На крыше установлен увеличенный спойлер Фото: Subaru

Салон Subaru Forester STI Sport отделан дорогой двухцветной кожей Nappa с контрастной прострочкой. Также появились черные лакированные вставки, а на педалях установили алюминиевые накладки. Комплектация включает спортивные передние сиденья с улучшенной боковой поддержкой и электропривод двери багажника.

[ + – ] Салон обшит двухцветной кожей Nappa Фото: Subaru

Кроссовер доступен только с одним двигателем новой 1,8-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 177 л. с. и с крутящим моментом в 300 Н∙м. Subaru Forester STI прошлого поколения был ощутимо мощнее, однако на этот раз больше внимания уделили доработке ходовой.

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У авто перенастроена подвеска и установлены амортизаторы Hitachi Astemo SFRD. Естественно, Subaru Forester оснащен бесступенчатым вариатором и фирменным постоянным полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что Subaru обновили флагманский семейный кроссовер Ascent. Он прошел фейслифтинг и получил новое оборудование.