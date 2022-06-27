UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Турбомотор и спортивная подвеска: Subaru Forester получил заряженную версию от STI (фото)

338
Subaru Forester STI Sport, Subaru Forester STI, новый Subaru Forester STI, Subaru Forester 2022, новый Subaru Forester
Фото: Subaru | Subaru Forester STI Sport узнается по особой решетке радиатора

Специалисты спортивного подразделения STI снова поработали над Subaru Forester. Кроссовер изменился внешне и внутри, а также получил новый турбомотор и улучшенную подвеску.

Линейку Subaru Forester 2022 пополнила заряженная версия от знаменитого подразделения STI. Кроссовер поступит в продажу у себя на родине в Японии с конца августа, а позже должен появиться и в других странах. Об этом сообщает официальный сайт Subaru.

Subaru Forester STI Sport, Subaru Forester STI, новый Subaru Forester STI, Subaru Forester 2022, новый Subaru Forester
Кроссовер получил обвес и 18-дюймовые диски
Фото: Subaru

Новый Subaru Forester STI Sport (именно так назвали модель) узнается по особой черной решетке радиатора, аэродинамическому обвесу и увеличенному спойлеру на крыше. Кроме того, у кроссовера новые зеркала заднего вида и увеличенные 18-дюймовые диски.

Subaru Forester STI Sport, Subaru Forester STI, новый Subaru Forester STI, Subaru Forester 2022, новый Subaru Forester
На крыше установлен увеличенный спойлер
Фото: Subaru

Салон Subaru Forester STI Sport отделан дорогой двухцветной кожей Nappa с контрастной прострочкой. Также появились черные лакированные вставки, а на педалях установили алюминиевые накладки. Комплектация включает спортивные передние сиденья с улучшенной боковой поддержкой и электропривод двери багажника.

Subaru Forester STI Sport, Subaru Forester STI, новый Subaru Forester STI, Subaru Forester 2022, новый Subaru Forester
Салон обшит двухцветной кожей Nappa
Фото: Subaru

Кроссовер доступен только с одним двигателем новой 1,8-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 177 л. с. и с крутящим моментом в 300 Н∙м. Subaru Forester STI прошлого поколения был ощутимо мощнее, однако на этот раз больше внимания уделили доработке ходовой.

Важно
Британцы вернут в производство культовую Subaru Impreza из 90-х (фото)
Британцы вернут в производство культовую Subaru Impreza из 90-х (фото)

У авто перенастроена подвеска и установлены амортизаторы Hitachi Astemo SFRD. Естественно, Subaru Forester оснащен бесступенчатым вариатором и фирменным постоянным полным приводом.

Ранее Фокус сообщал, что Subaru обновили флагманский семейный кроссовер Ascent. Он прошел фейслифтинг и получил новое оборудование.