Турбомотор и спортивная подвеска: Subaru Forester получил заряженную версию от STI (фото)
Специалисты спортивного подразделения STI снова поработали над Subaru Forester. Кроссовер изменился внешне и внутри, а также получил новый турбомотор и улучшенную подвеску.
Линейку Subaru Forester 2022 пополнила заряженная версия от знаменитого подразделения STI. Кроссовер поступит в продажу у себя на родине в Японии с конца августа, а позже должен появиться и в других странах. Об этом сообщает официальный сайт Subaru.
Новый Subaru Forester STI Sport (именно так назвали модель) узнается по особой черной решетке радиатора, аэродинамическому обвесу и увеличенному спойлеру на крыше. Кроме того, у кроссовера новые зеркала заднего вида и увеличенные 18-дюймовые диски.
Салон Subaru Forester STI Sport отделан дорогой двухцветной кожей Nappa с контрастной прострочкой. Также появились черные лакированные вставки, а на педалях установили алюминиевые накладки. Комплектация включает спортивные передние сиденья с улучшенной боковой поддержкой и электропривод двери багажника.
Кроссовер доступен только с одним двигателем новой 1,8-литровой бензиновой турбочетверкой мощностью 177 л. с. и с крутящим моментом в 300 Н∙м. Subaru Forester STI прошлого поколения был ощутимо мощнее, однако на этот раз больше внимания уделили доработке ходовой.Важно
У авто перенастроена подвеска и установлены амортизаторы Hitachi Astemo SFRD. Естественно, Subaru Forester оснащен бесступенчатым вариатором и фирменным постоянным полным приводом.
Ранее Фокус сообщал, что Subaru обновили флагманский семейный кроссовер Ascent. Он прошел фейслифтинг и получил новое оборудование.