Subaru представила спецверсию Forester в честь 50-летия производства полноприводных авто (фото)

Специальную версию Forester окрасили в цвет Geyser Blue, который изначально предлагался только в Северной Америке. Также модификация включает особые 18-дюймовые диски с отделкой темным металликом.

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Subaru в честь 50-летия производства полноприводных авто выпустила особую версию популярного кроссовера Forester. Специальная модификация покрашена в цвет Geyser Blue и будет доступна только для внутреннего рынка Японии. На сайте бренда рассказали подробности о спецверсии.

Subaru Forester XT-Edition окрашен в цвет Geyser Blue, который изначально предлагался только на североамериканском рынке. Комплектация включает отделку салона в пакете Sport и дополнена набором визуальных модификаций, которые включают особые 18-дюймовые диски с отделкой темным металликом и всесезонные шины.

[ + – ] Subaru Forester XT-Edition получил особые темные колесные диски Фото: Subaru

XT-Edition отличается черными акцентами, включая рамку передней решетки радиатора, рейлинги на крыше и корпуса боковых зеркал. Темные оттенки также есть и по контуру противотуманных фар и спойлера на крыше.

На сиденья, приборную панель и дверные карты кроссовера в версии XT-Edition нанесли серебряную строчку. Помимо этого в интерьере появилось больше вставок из металла.

[ + – ] Интерьер Subaru Forester дополнили серебряной строчкой и металлическими вставками Фото: Subaru

В движение Forester XT-Edition приводит 1,8-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом мощностью 174 л.с. Он работает в паре с бесступенчатой трансмиссией. Привод у авто, естественно, полный.

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Цены на Forester XT-Edition в Японии начинаются от 3 355 000 иен (25 400 долларов). В качестве опции кроссовер можно оснастить задней дверью с электроприводом за эквивалент 416 долларов.

Ранее Фокус рассказывал, что Subaru Forester получил специальную версию для бездорожья Wilderness.