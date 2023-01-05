Новый бензиновый мотор и электрическая версия: раскрыты подробности Mercedes G-Class 2023

Mercedes-Benz G-Class изменится внешне и получит новую бензиновую турбошестерку. Кроме того, впервые появится электрическая версия Гелендвагена.

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Появилось больше информации про новый Mercedes-Benz G-Class. Культовый внедорожник в 2023 году пройдет плановое обновление. Об этом сообщает сайт World Today News.

Ранее Mercedes G-Class 2023 уже неоднократно видели на испытаниях. У тестовых авто камуфляжем были прикрыты бамперы, оптика и решетка радиатора – они и будут изменены. В салоне может появиться увеличенный сенсорный дисплей новой мультимедийной системы MBUX.

[ + – ] Обновленный Mercedes G-Class неоднократно видели на тестах Фото: Motor1.com

Линейка двигателей Гелендвагена претерпит изменения. Во-первых, абсолютно все бензиновые и дизельные моторы будут дополнены 48-вольтной "мягкой" гибридной установкой и станут экономичнее.

Во-вторых, 4,0-литровый V8 твин-турбо останется только у заряженного Mercedes-AMG G63. Версия G500 вместо него получит новую 3,0-литровую турбошестерку, причем сопоставимой мощности — 435 л. с.

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Ну а в 2024 году появится электромобиль Mercedes-Benz EQG. Электрический Гелендваген будет отличаться от бензиновых и дизельных собратьев дизайном передней части. К слову, ранее его рассекретили в Киеве во время съемок рекламного ролика, а еще прототип модели демонстрировал свои возможности на публике.

[ + – ] Электромобиль Mercedes-Benz EQG Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes EQG получит четыре мотора суммарной мощностью не менее 600 л. с. и батарею на 100 кВтч. Его запас хода составит около 500 км, а еще он сможет разворачиваться на месте.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине воссоздали очень редкий и роскошный Гелендваген.