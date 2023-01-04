Раритетный Mercedes в уникальной раскраске продают за $8000 (фото)

Уникальный арт-кар Mercedes-Benz 500SL создал 33-летний художник Итан Липсиц. Автомобиль отлично сохранился, а вся электроника работает исправно.

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Художники часто используют автомобили в качестве холста. Один из таких арт-каров на базе Mercedes-Benz 500SL 1991 года выпуска выставили на продажу всего за 8 тысяч долларов. Об этом рассказали на портале Jalopnik.

Необычную раскраску создал художник Итан Липсиц. Его подпись можно найти на кузове авто.

[ + – ] Художник подписал свое творение Фото: Craigslist

В объявлении сказано, что 33-летний Липсиц является визуальным художником из Лос-Анджелеса, который создает картины, узоры и украшения. В его обширное портфолио входят Porsche 928, Honda Del Sol, Volvo V70R и мотоцикл Ducati SuperSport.

[ + – ] Весь кузов раскрасили в стиле абстракционизма

Этот Mercedes-Benz 500SL единственный автомобиль Липсица, доступный для продажи. Он дал авто имя "Babs".

[ + – ] Интерьер Mercedes-Benz 500SL отлично сохранился Фото: Craigslist

Пробег автомобиля составляет 210 824 км. Он получил новые ремни безопасности и обивку сидений.

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Продавец отметил, что вся электроника работает исправно. Кондиционер и подогрев сидений также не вызывают вопросов.

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