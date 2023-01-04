Раритетный Mercedes в уникальной раскраске продают за $8000 (фото)
Уникальный арт-кар Mercedes-Benz 500SL создал 33-летний художник Итан Липсиц. Автомобиль отлично сохранился, а вся электроника работает исправно.
Художники часто используют автомобили в качестве холста. Один из таких арт-каров на базе Mercedes-Benz 500SL 1991 года выпуска выставили на продажу всего за 8 тысяч долларов. Об этом рассказали на портале Jalopnik.
Необычную раскраску создал художник Итан Липсиц. Его подпись можно найти на кузове авто.
В объявлении сказано, что 33-летний Липсиц является визуальным художником из Лос-Анджелеса, который создает картины, узоры и украшения. В его обширное портфолио входят Porsche 928, Honda Del Sol, Volvo V70R и мотоцикл Ducati SuperSport.
Этот Mercedes-Benz 500SL единственный автомобиль Липсица, доступный для продажи. Он дал авто имя "Babs".
Пробег автомобиля составляет 210 824 км. Он получил новые ремни безопасности и обивку сидений.Важно
Продавец отметил, что вся электроника работает исправно. Кондиционер и подогрев сидений также не вызывают вопросов.
Ранее Фокус рассказал, что итальянский архитектор и художница Элиза Чана Чеккетти создала арт-кар на основе Lamborghini Aventador SVJ за 700 тысяч долларов/