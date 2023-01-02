MINI Clubman превратили в необычный арт-объект, покрытый цветами (фото)

MINI приняла участие в выставке "Cempasúchil — La Experiencia" со своим арт-объектом на базе модели Clubman. Для этого использовали более 800 000 искусственных цветов cempasúchil.

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MINI для выставки "Cempasúchil — La Experiencia", проходившей в Мехико, создало уникальный арт-объект на базе модели Clubman. Автомобиль покрыли цветами cempasúchil (мексиканские ноготки). Об этом рассказали на сайте BMW Blog.

Мексиканский филиал MINI решил завершить насыщенный событиями год красочным арт-объектом. Для его создания использовали более 800 000 цветов cempasúchil.

[ + – ] MINI Clubman украсили цветами cempasúchil Фото: MINI

В MINI отметили, что использовали искусственные мексиканские ноготки. Крышу и стекла автомобиля выкрасили в матово-черный цвет.

На выставке использовался символ колибри. В Мексике можно встретить около 57 видов этой птицы.

[ + – ] На выставке часто встречался символ колибри Фото: MINI

Выставка "Cempasúchil — La Experiencia" проходила с середины октября до конца 2022 года. В ней приняли участие 10 цифровых аниматоров, которые спроецировали 720 часов видеоматериалов.

Универсал MINI Clubman выпускается с 2007 года. Всего существует два поколения модели, которое, вероятнее всего, прекратит свое существование в 2023 году. Ее заменят на электрокроссовер Aceman.

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