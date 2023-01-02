MINI Clubman перетворили на незвичайний артоб'єкт, вкритий квітами (фото)

MINI взяла участь у виставці Cempasúchil — La Experiencia зі своїм артоб'єктом на базі моделі Clubman. Для цього використовували понад 800 000 штучних квітів cempasúchil.

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MINI для виставки Cempasúchil — La Experiencia, що проходила в Мехіко, створило унікальний артоб'єкт на базі моделі Clubman. Автомобіль покрили квітами cempasúchil (мексиканські нігтики). Про це розповіли на сайті BMW Blog.

Мексиканська філія MINI вирішила завершити насичений подіями рік барвистим артоб'єктом. Для його створення використовували понад 800 000 квіток cempasúchil.

[ + – ] MINI Clubman прикрасили квітами cempasúchil Фото: MINI

У MINI зазначили, що використали штучні мексиканські нігтики. Дах і скло автомобіля пофарбували в матово-чорний колір.

На виставці використовувався символ колібрі. У Мексиці можна зустріти близько 57 видів цього птаха.

[ + – ] На виставці часто зустрічався символ колібрі Фото: MINI

Виставка Cempasúchil — La Experiencia проходила з середини жовтня до кінця 2022 року. У ній взяли участь 10 цифрових аніматорів, які спроєктували 720 годин відео.

Універсал Mini Clubman випускається з 2007 року. Усього існує два покоління моделі, яке, найімовірніше, припинить своє існування у 2023 році. Її замінять на електрокросовер Aceman.

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