Авангардна зовнішність і 400 км запасу ходу: Mini готують недорогий електрокросовер (фото)

Стильний електрокросовер Mini Aceman надійде у виробництво з 2024 року. Модель запропонують у двох версіях потужністю 180 і 215 к. с.

Опубліковано перші фото Mini Aceman. Невеликий електричний кросовер покажуть публіці у серпні на німецькому фестивалі комп'ютерних ігор Gamescom, а в 2024 році він стане серійним. Про це повідомляє офіційний сайт BMW-Mini.

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[ + – ] На "ніс" Mini Aceman проєктується зображення британського прапора Фото: BMW

Новий Mini Aceman — молодший брат кросовера Countryman. Молодіжний кросовер досягає 4,05 м завдовжки, 1,99 м завширшки і 1,59 м заввишки, тобто він ненабагато більший за хетчбек Mini.

[ + – ] Запас ходу електрокара становитиме 300-400 км. Фото: BMW

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Дизайн Aceman виконаний у традиційному стилі британської марки. Електрокар Mini зберігає фірмовий двооб'ємний силует і великі фари. Разом із тим, решітки радіатора у нього немає — на "ніс" проєктується зображення британського прапора. Такі ж візерунки присутні на даху та ліхтарях. Крила серйозно розширені, щоб розмістити 20-дюймові колеса.

[ + – ] Mini Aceman досягає трохи більше 4 м завдовжки Фото: BMW

Оздоблення салону Mini Aceman — мікс із різних видів тканини з яскравими візерунками: використані вельвет, велюр, шерсть, сукно. На передню тканинну панель можуть проєктуватися зображення. Також кросовер отримав сучасний OLED-дисплей.

[ + – ] На передню панель проєктуються зображення Фото: BMW

Характеристики Mini Aceman поки що не розголошують. За попередніми даними, електрокросовер отримає дві версії потужністю 180 к. с. із батареєю на 40 кВт∙год та 215-сильну з батареєю ємністю 50 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становитиме приблизно 300 км, у другому — приблизно 400 км.

[ + – ] В обробці використані різні види тканини Фото: BMW

Розробники стверджують, що серійний електромобіль Mini Aceman на 80% повторюватиме концепт-кар. Вартість базової версії становитиме приблизно 30-35 тис. євро.

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