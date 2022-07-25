Новий кросовер Skoda перетворили на практичний будинок на колесах (відео)

На даху Skoda Enyaq iV FestEVal з'явився розкладний намет. Комплектацію електромобіля поповнили газова плита, раковина та ящики для посуду.

Електромобіль Skoda Enyaq iV 2022 отримав нову версію FestEVal. Кросовер перетворили на кемпер та підготували до подорожей. Відео із новою моделлю опублікували на офіційному Youtube-каналі Skoda.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Підлога багажника висувається і перетворюється на мінікухню Фото: Skoda

Як випливає із назви, кросовер Skoda призначений для фестивалів, відвідувачі яких нерідко залишаються на кілька днів із наметами. Саме наметом і поповнилася комплектація Skoda Enyaq iV — він розкладається із багажника на даху авто.

[ + – ] У салоні можна розкласти сидіння та утворити два спальних місця Фото: Skoda

У наметі можуть поміститися двоє дорослих, він оснащений освітленням та вентилятором. Ще двоє людей зможуть ночувати в салоні електрокара, якщо розкласти сидіння.

[ + – ] Запас ходу електромобіля сягає 544 км. Фото: Skoda

Спеціально для Skoda Enyaq iV FestEVal компанія EGOE розробила висувну підлогу багажника. У ньому встановлені газова плита, невелика раковина, а також відсіки для посуду та іншого кухонного начиння. Оснащення включає розкладні стільці для пікніка.

Важливо

Нову Skoda Octavia 2023 показали до прем'єри (фото)

Електромобіль Skoda Enyaq iV також укомплектований проєкцією на лобове скло, 13-дюймовим сенсорним дисплеєм та Wi-Fi. На вибір запропоновано п'ять варіантів внутрішнього оздоблення.

Кросовер Skoda оснащений 204-сильним електродвигуном. Акумуляторна батарея ємністю 82 кВт∙год забезпечує запас ходу 544 км. Зарядити електрокар на 80% можна за пів години.

Раніше Фокус повідомляв, що Бред Пітт здає напрокат свій розкішний будинок на колесах вартістю 1,2 мільйона доларів.