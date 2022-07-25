Новейший кроссовер Skoda превратили в практичный дом на колесах (видео)
На крыше Skoda Enyaq iV FestEVal появилась раскладная палатка. Комплектацию электромобиля пополнили газовая плита, раковина и ящики для посуды.
Электромобиль Skoda Enyaq iV 2022 получил новую версию FestEVal. Кроссовер превратили в кемпер и подготовили к путешествиям. Видео с новой моделью опубликовали на официальном Youtube-канале Skoda.
Как следует из названия, кроссовер Skoda предназначен для фестивалей, посетители которых нередко остаются на несколько дней с палатками. Именно палаткой и пополнилась комплектация Skoda Enyaq iV – она раскладывается из багажника на крыше авто.
В палатке могут поместиться двое взрослых, она оснащена освещением и вентилятором. Еще два человека смогут ночевать в салоне электрокара, если разложить сиденья.
Специально для Skoda Enyaq iV FestEVal компания EGOE разработала выдвижной пол багажника. В нем установлены газовая плита, небольшая раковина, а также отсеки для посуды и другой кухонной утвари. Оснащение включает и раскладные стулья для пикника.Важно
Электромобиль Skoda Enyaq iV также укомплектован проекцией на лобовое стекло, 13-дюймовым сенсорным дисплеем и Wi-Fi. На выбор предложены пять вариантов внутренней отделки.
Кроссовер Skoda оснащен 204-сильным электромотором. Аккумуляторная батарея емкостью 82 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 544 км. Зарядить электрокар на 80% можно за полчаса.
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