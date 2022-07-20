Компактні розміри та ціна 20 000 євро: Hyundai випустять недорогий електрокар для Європи

Міський електрокар Hyundai за 20 000 євро з'явиться до кінця десятиліття. Модель прийде на зміну компактному хетчбеку Hyundai i10.

Hyundai планує випустити компактний електромобіль для міста. Нова модель коштуватиме близько 20 тисяч євро в базовій версії. Інформацію підтвердив директор із маркетингу європейського підрозділу Hyundai Андреас-Крістоф Гофман виданню Automotive News Europe.

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Саме на ринок Європи й буде націлений недорогий електромобіль Hyundai. Компактна модель прийде на зміну хетчбеку Hyundai i10 і стане найдешевшим електрокаром марки. Її основними конкурентами стануть кросовер Cupra Urban Rebel та інші бюджетні електромобілі концерну Volkswagen.

[ + – ] Електромобіль стане наступником Hyundai i10 Фото: Hyundai

Новинка з'явиться до 2030 року — в межах стратегії Hyundai до кінця десятиліття мають показати одразу 11 електричних моделей. Однак у найближчі кілька років чекати недорогий електрокар усе ж таки не варто.

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Справа в тому, що зараз ставку роблять на дорожчі електромобілі Hyundai. Уже продають кросовер Hyundai Ioniq 5, і представлений седан Ioniq 6, а незабаром з'явиться семимісний Ioniq 7. Подібні електрокари прибутковіші та дозволяють заробити кошти на створення доступних моделей, у яких маржа традиційно набагато менша.

Раніше Фокус повідомляв, що Hyundai представили недорогий сімейний мінівен за 16 000 доларів із футуристичним дизайном.

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