Компактные размеры и цена 20 000 евро: Hyundai выпустят недорогой электрокар для Европы

Городской электрокар Hyundai за 20 000 евро появится до конца десятилетия. Модель придет на смену компактному хэтчбеку Hyundai i10.

Hyundai планирует выпустить компактный электромобиль для города. Новая модель будет стоить около 20 тысяч евро в базовой версии. Информацию подтвердил директор по маркетингу европейского подразделения Hyundai Андреас-Кристоф Гофман изданию Automotive News Europe.

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Именно на рынок Европы и будет нацелен недорогой электромобиль Hyundai. Компактная модель придет на смену хэтчбеку Hyundai i10 и станет самым дешевым электрокаром марки. Ее основными конкурентами станут кроссовер Cupra UrbanRebel и другие бюджетные электромобили концерна Volkswagen.

[ + – ] Электромобиль станеет преемником Hyundai i10 Фото: Hyundai

Новинка появится до 2030 года – в рамках стратегии Hyundai до конца десятилетия должны показать сразу 11 электрических моделей. Однако в ближайшие пару лет ждать недорогой электрокар все же не стоит.

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Дело в том, что на данный момент ставка делается на более дорогие электромобили Hyundai. Уже продается кроссовер Hyundai Ioniq 5 и представлен седан Ioniq 6, а вскоре появится и семиместный Ioniq 7. Подобные электрокары более прибыльные и позволяют заработать средства на создание доступных моделей, у которых маржа традиционно гораздо меньше.

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