Авангардная внешность и 400 км запаса хода: Mini готовят недорогой электрокроссовер (фото)

Стильный электрокроссовер Mini Aceman поступит в производство с 2024 года. Модель предложат в двух версиях — мощностью 180 и 215 л. с.

Опубликованы первые фото Mini Aceman. Небольшой электрический кроссовер покажут публике в августе на немецком фестивале компьютерных игр Gamescom, а в 2024 году он станет серийным. Об этом сообщает официальный сайт BMW-Mini.

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[ + – ] На "нос" Mini Aceman проецируется изображение британского флага Фото: BMW

Новый Mini Aceman – младший брат кроссовера Countryman. Молодежный кроссовер достигает 4,05 м в длину, 1,99 м в ширину и 1,59 м в высоту, то есть он ненамного больше хэтчбека Mini.

[ + – ] Запас хода электрокара составит 300-400 км Фото: BMW

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Дизайн Aceman выполнен в традиционном стиле британской марки. Электрокар Mini сохраняет фирменный двухобъемный силуэт и крупные фары . Вместе с тем, решетка радиатора у него отсутствует — на "нос" проецируется изображение британского флага. Такие же узоры присутствуют на крыше и фонарях. Крылья серьезно расширены, чтобы поместить 20-дюймовые колеса.

[ + – ] Mini Aceman достигает чуть больше 4 м в длину Фото: BMW

Отделка салона Mini Aceman – микс из разных видов ткани с яркими узорами: использованы вельвет, велюр, шерсть, сукно. На тканевую переднюю панель могут проецироваться изображения. Также кроссовер получил современный OLED-дисплей.

[ + – ] На переднюю панель проецируются изображения Фото: BMW

Характеристики Mini Aceman пока не разглашают. По предварительным данным, электрокроссовер получит две версии – мощностью 180 л. с. с батареей на 40 кВт∙ч и 215-сильную с батареей емкостью 50 кВт∙ч. В первом случае запас хода составит около 300 км, во втором – примерно 400 км.

[ + – ] В отделке использованы разные виды ткани Фото: BMW

Разработчики утверждают, что серийный электромобиль Mini Aceman на 80% будет повторять концепт-кар. Стоимость базовой версии составит около 30-35 тыс. евро.

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