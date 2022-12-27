Ради искусства: художница разрисовала суперкар Lamborghini за $700 тысяч (видео)
Художница отметила, что в Lamborghini всегда производили автомобили, которые дарят эмоции. Именно поэтому она выбрала этот суперкар в качестве холста.
Итальянский архитектор и художница Элиза Чана Чеккетти создала арт-кар на основе Lamborghini Aventador SVJ за 700 тысяч долларов. Она разрисовала суперкар в стиле абстрактного импрессионизма. На YouTube-канале GOCCI CHANNEL опубликовали ролик, в котором показана реакция прохожих на этот необычный автомобиль.
Художница уже несколько лет проживает в Токио. В этом ярком городе она повстречала множество интересных тюнинг-проектов, которые приковывают к себе внимание.Важно
Элиза Чана Чеккетти решила использовать экстремальный Lamborghini Aventador SVJ в качестве холста для своего нового шедевра. Он станет одним из экспонатов на мероприятии, которое посвящено любителям Lamborghini в Токио.
Художница считает, что полотном для рисунка может стать любой объект. Она отметила, что Lamborghini всегда производили спортивные авто, которые дарят эмоции. Именно поэтому она выбрала этот суперкар в качестве холста.
Ранее Фокус рассказал, что в Lamborghini создали необычный суперкар для Санта Клауса.
Также мы сообщали, что наследника суперкара Lamborghini Aventador сфотографировали во время тестов.