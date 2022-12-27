Самый редкий и дорогой Lamborghini выставили на продажу за $9,5 миллионов (фото)

Всего выпустили только девять эксклюзивных Lamborghini Veneno Roadster. Новым этот 750-сильный суперкар стоил $3,5 миллионов.

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В Дубае продается очень редкий Lamborghini Veneno Roadster 2015 года. За раритетный итальянский суперкар просят $9,5 миллионов. Об этом сообщается на сайте дубайского автосалона.

[ + – ] Суперкар отличается агрессивным рубленным дизайном

Lamborghini Veneno – лимитированная модель, созданная в 2013 году к 50-летию итальянской марки. Всего за несколько лет выпустили только четыре купе и девять родстеров и новыми они стоили около 3,5 миллионов долларов. Со временем стоимость раритетного суперкара выросла.

Суперкар Lamborghini Veneno построен на базе модели Aventador, но кардинально отличается от нее внешне. Рубленный дизайн выполнен по мотивам бомбардировщика F-117 Stealth.

[ + – ] Всего выпустили только 9 Lamborghini Veneno Roadster

Конкретно этот автомобиль отличается зелеными обвесом и отделкой салона. Он является вторым из девяти родстеров в серии.

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Lamborghini Veneno Roadster оснащен 6,5-литровым V12 мощностью 750 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 355 км/ч. Авто получило полный привод, адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормоза.

[ + – ] В отделке салона использована зеленая кожа

Пробег авто составляет всего 3500 км. Несколько лет назад его пытались продать на аукционе за $5,8 миллиона, но не нашли покупателя.

Ранее Фокус сообщал, что самый необычный суперкар Lamborghini превратили в авто Санта-Клауса.