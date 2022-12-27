Найрідкісніший і найдорожчий Lamborghini виставили на продаж за $9,5 мільйонів (фото)

Усього випустили лише дев'ять ексклюзивних Lamborghini Veneno Roadster. Новим цей 750-сильний суперкар коштував $3,5 мільйона.

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У Дубаї продається дуже рідкісний Lamborghini Veneno Roadster 2015 року. За раритетний італійський суперкар просять $9,5 мільйонів. Про це повідомляє сайт дубайського автосалону.

[ + – ] Суперкар відрізняється агресивним рубаним дизайном

Lamborghini Veneno — лімітована модель, створена у 2013 році до 50-річчя італійської марки. За кілька років випустили лише чотири купе і дев'ять родстерів і новими вони коштували близько 3,5 мільйонів доларів. Згодом вартість раритетного суперкара зросла.

Суперкар Lamborghini Veneno побудований на базі моделі Aventador, але кардинально відрізняється від неї зовні. Рубаний дизайн виконаний за мотивами бомбардувальника F-117 Stealth.

[ + – ] Всього випустили лише 9 Lamborghini Veneno Roadster

Саме цей автомобіль відрізняється зеленими обвісом та оздобленням салону. Він є другим з дев'яти родстерів у серії.

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Lamborghini Veneno Roadster оснащений 6,5-літровим V12 потужністю 750 к. с. та 7-ступінчастою роботизованою КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 2,9 с та розвинути 355 км/год. Авто отримало повний привід, адаптивні амортизатори та карбоново-керамічні гальма.

[ + – ] В обробці салону використано зелену шкіру

Пробіг авто становить лише 3500 км. Декілька років тому його намагалися продати на аукціоні за $5,8 мільйона, але не знайшли покупця.

Раніше Фокус повідомляв, що найнезвичайніший суперкар Lamborghini перетворили на авто Санта-Клауса.