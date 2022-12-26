Lamborghini підготували нестандартне авто для Санта Клауса (відео)

Для Санта-Клауса вибрали Lamborghini Huracan Sterrato, що поєднує в собі риси суперкара та кросовера. На дах авто помістили різдвяну ялинку.

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Новий Lamborghini Huracan Sterrato став авто Санта-Клауса. Незвичайний позашляховий суперкар зняли у короткій різдвяній рекламі. Відео опублікували на офіційній сторінці Lamborghini у Instagram.

[ + – ] Санта-Клаусу у ролику змінили зовнішність

У ролику за Сантою стежать папараці і, щоб сховатися від них, він одягнув чорну шкіряну куртку та сонцезахисні окуляри. Очевидно з метою конспірації йому довелося пересісти із саней у суперкар Lamborghini Huracan Sterrato.

[ + – ] На даху авто Санта-Клаус перевозить різдвяну ялинку

Втім, нова модель у яскравому забарвленні та з різдвяною ялинкою на даху, звичайно ж, привертає загальну увагу. Тим паче, що сівши за кермо, Санта-Клаус все ж таки одягає свій звичний червоний ковпак.

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Новий Lamborghini Huracan Sterrato 2023 — найоригінальніша модель італійської марки, вона поєднує в собі риси суперкара та кросовера. Автомобілю збільшили кліренс, додали захисний пластиковий обвіс та позашляхову гуму.

Позашляховий суперкар Lamborghini оснащений 5,2-літровим V10 потужністю 610 к. с. та повним приводом. Він розганяється до 100 км/год за 3,4 секунди, а його максимальна швидкість обмежена на 260 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що Ford Mustang із різдвяною ялинкою на даху розігнали до рекордних 310 км/год.

Також ми писали, що електрокар Nissan Leaf став джерелом електроенергії для ілюмінації новорічної ялинки.