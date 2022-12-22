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Різдвяний рекорд: Ford Mustang з ялинкою на даху розігнали до 310 км/год (відео)

Ford Mustang Shelby GT500, Ford Mustang, Shelby GT500, Ford Mustang Hennessey, рекорд швидкості, ялинка
Фото: Скріншот / Youtube | Ford Mustang Shelby GT500 тюнінгували та підняли потужність до 1 200 к. с.

Для рекордного заїзду Ford Mustang Shelby GT500 доопрацювали фахівці тюнінг-ательє Hennessey. Потужність його двигуна підняли до 1 200 к. с.

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У США встановили незвичайний рекорд швидкості. Ford Mustang з ялинкою на даху розвинув 310 км/год. Відео заїзду опублікували на офіційному Youtube-каналі техаського ательє Hennessey.

Ford Mustang Shelby GT500, Ford Mustang, Shelby GT500, Ford Mustang Hennessey, рекорд швидкості, ялинка Fullscreen
Різдвяну ялинку спробував вкрасти Грінч
Фото: скриншот / YouTube

Саме у Hennessey виконали тюнінг Ford Mustang, який використали, щоб побити рекорд. За основу взяли і так неслабкий варіант Shelby GT500 із 760-сильним компресорним V8 об'ємом 5,2 л.

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Після доопрацювання двигун розвиває 1 200 к. с. та 1 227 Н∙м. Надбавка в потужності виявилася не зайвою, адже ялинка на даху суттєво погіршила аеродинаміку Ford Mustang.

Ford Mustang Shelby GT500, Ford Mustang, Shelby GT500, Ford Mustang Hennessey, рекорд швидкості, ялинка Fullscreen
Рекордні заїзди Hennessey із ялинкою на даху стали вже традиційними
Фото: скриншот / YouTube

Рекорд установив інженер Hennessey Спенсер Гесвейн. Відео із заїздом стилізували під фільм "Грінч — викрадач Різдва". Один зі співробітників Hennessey одягнувся у казкового персонажа, спробував вкрасти ялинку та помістив її на дах Ford Mustang Shelby GT500. Проте техаський Санта-Клаус у ковбойському капелюсі врятував свято.

Це не перший подібний рекорд від Hennessey — заїзди з ялинкою на даху вже стали щорічною традицією. Так, торік тюнінгований Audi RS6 розвинув 295 км/год. На Різдво 2023 року вже заплановано нове досягнення: суперкар Hennessey Venom F5 з ялинкою розженуть до 320 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що 16-річний Ford випадково розвинув 500 км/год і став найшвидшим авто у світі.

Також ми писали, що електромобіль Nissan Leaf використовували, щоб заживити електрикою новорічну ялинку.