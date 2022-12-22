Різдвяний рекорд: Ford Mustang з ялинкою на даху розігнали до 310 км/год (відео)

Для рекордного заїзду Ford Mustang Shelby GT500 доопрацювали фахівці тюнінг-ательє Hennessey. Потужність його двигуна підняли до 1 200 к. с.

Related video

У США встановили незвичайний рекорд швидкості. Ford Mustang з ялинкою на даху розвинув 310 км/год. Відео заїзду опублікували на офіційному Youtube-каналі техаського ательє Hennessey.

[ + – ] Різдвяну ялинку спробував вкрасти Грінч Фото: скриншот / YouTube

Саме у Hennessey виконали тюнінг Ford Mustang, який використали, щоб побити рекорд. За основу взяли і так неслабкий варіант Shelby GT500 із 760-сильним компресорним V8 об'ємом 5,2 л.

Важливо

У США показали шалений 1000-сильний пікап Ford вартістю понад $100 000 (фото)

Після доопрацювання двигун розвиває 1 200 к. с. та 1 227 Н∙м. Надбавка в потужності виявилася не зайвою, адже ялинка на даху суттєво погіршила аеродинаміку Ford Mustang.

[ + – ] Рекордні заїзди Hennessey із ялинкою на даху стали вже традиційними Фото: скриншот / YouTube

Рекорд установив інженер Hennessey Спенсер Гесвейн. Відео із заїздом стилізували під фільм "Грінч — викрадач Різдва". Один зі співробітників Hennessey одягнувся у казкового персонажа, спробував вкрасти ялинку та помістив її на дах Ford Mustang Shelby GT500. Проте техаський Санта-Клаус у ковбойському капелюсі врятував свято.

Це не перший подібний рекорд від Hennessey — заїзди з ялинкою на даху вже стали щорічною традицією. Так, торік тюнінгований Audi RS6 розвинув 295 км/год. На Різдво 2023 року вже заплановано нове досягнення: суперкар Hennessey Venom F5 з ялинкою розженуть до 320 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що 16-річний Ford випадково розвинув 500 км/год і став найшвидшим авто у світі.

Також ми писали, що електромобіль Nissan Leaf використовували, щоб заживити електрикою новорічну ялинку.