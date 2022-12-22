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Рождественский рекорд: Ford Mustang с елкой на крыше разогнали до 310 км/ч (видео)

Ford Mustang Shelby GT500, Ford Mustang, Shelby GT500, Ford Mustang Hennessey, рекорд скорости, рождественская елка
Фото: скриншот / YouTube | Ford Mustang Shelby GT500 тюнинговали и подняли мощность до 1200 л. с.

Для рекордного заезда Ford Mustang Shelby GT500 доработали специалисты тюнинг-ателье Hennessey. Мощность его двигателя подняли до 1200 л. с.

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В США установили необычный рекорд скорости. Ford Mustang с рождественской елкой на крыше развил 310 км/ч. Видео заезда опубликовали на официальном Youtube-канале техасского ателье Hennessey.

Ford Mustang Shelby GT500, Ford Mustang, Shelby GT500, Ford Mustang Hennessey, рекорд скорости, рождественская елка Fullscreen
Рождественскую елку попытался украсть Гринч
Фото: скриншот / YouTube

Именно в Hennessey выполнили тюнинг Ford Mustang, который использовали, чтобы побить рекорд. За основу взяли и так неслабый вариант Shelby GT500 с 760-сильным компрессорным V8 объемом 5,2 л.

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После доработки двигатель развивает 1200 л. с. и 1227 Н∙м. Прибавка в мощности оказалась не лишней, ведь елка на крыше существенно ухудшила аэродинамику Ford Mustang.

Ford Mustang Shelby GT500, Ford Mustang, Shelby GT500, Ford Mustang Hennessey, рекорд скорости, рождественская елка Fullscreen
Рекордные заезды Hennessey с елкой на крышей стали уже традиционными
Фото: скриншот / YouTube

Рекорд установил инженер Hennessey Спенсер Гесвейн. Видео с заездом стилизовали под фильм "Гринч – похититель Рождества". Один из сотрудников Hennessey оделся в сказочного персонажа, попытался украсть елку и поместил ее на крышу Ford Mustang Shelby GT500. Однако техасский Санта-Клаус в ковбойской шляпе спас праздник.

Это не первый подобный рекорд от Hennessey – заезды с елкой на крыше уже стали ежегодной традицией. Так, в прошлом году тюнингованный Audi RS6 развил 295 км/ч. На Рождество 2023 года уже запланировано новое достижение суперкар Hennessey Venom F5 с елкой разгонят до 320 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что 16-летний Ford случайно развил 500 км/ч и стал самым быстрым авто в мире.

Также мы писали, что электромобиль Nissan Leaf использовали, чтобы запитать электричеством новогоднюю елку.