Рождественский рекорд: Ford Mustang с елкой на крыше разогнали до 310 км/ч (видео)

Для рекордного заезда Ford Mustang Shelby GT500 доработали специалисты тюнинг-ателье Hennessey. Мощность его двигателя подняли до 1200 л. с.

Related video

В США установили необычный рекорд скорости. Ford Mustang с рождественской елкой на крыше развил 310 км/ч. Видео заезда опубликовали на официальном Youtube-канале техасского ателье Hennessey.

[ + – ] Рождественскую елку попытался украсть Гринч Фото: скриншот / YouTube

Именно в Hennessey выполнили тюнинг Ford Mustang, который использовали, чтобы побить рекорд. За основу взяли и так неслабый вариант Shelby GT500 с 760-сильным компрессорным V8 объемом 5,2 л.

Важно

В США показали безумный 1000-сильный пикап Ford стоимостью свыше $100 000 (фото)

После доработки двигатель развивает 1200 л. с. и 1227 Н∙м. Прибавка в мощности оказалась не лишней, ведь елка на крыше существенно ухудшила аэродинамику Ford Mustang.

[ + – ] Рекордные заезды Hennessey с елкой на крышей стали уже традиционными Фото: скриншот / YouTube

Рекорд установил инженер Hennessey Спенсер Гесвейн. Видео с заездом стилизовали под фильм "Гринч – похититель Рождества". Один из сотрудников Hennessey оделся в сказочного персонажа, попытался украсть елку и поместил ее на крышу Ford Mustang Shelby GT500. Однако техасский Санта-Клаус в ковбойской шляпе спас праздник.

Это не первый подобный рекорд от Hennessey – заезды с елкой на крыше уже стали ежегодной традицией. Так, в прошлом году тюнингованный Audi RS6 развил 295 км/ч. На Рождество 2023 года уже запланировано новое достижение суперкар Hennessey Venom F5 с елкой разгонят до 320 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что 16-летний Ford случайно развил 500 км/ч и стал самым быстрым авто в мире.

Также мы писали, что электромобиль Nissan Leaf использовали, чтобы запитать электричеством новогоднюю елку.