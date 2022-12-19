Вместо генератора: к Nissan Leaf подключили большую новогоднюю елку (фото)

Nissan Leaf подключили к 10-метровой елке возле завода японской компании в Сандерленде. Новогодняя иллюминация питается от батареи электрокара.

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В британском городе Сандерленд нашли оригинальное применение Nissan Leaf. Популярный электромобиль стал источником питания для новогодней елки. Об этом сообщает официальный сайт Nissan.

Электрокар подключили к 10-метровой елке возле завода Nissan и он полностью питает ее иллюминацию. Таким оригинальным способом в Nissan решили не только поздравить жителей британского города с Рождеством и Новым годом, но и отметить важное событие – на предприятии в Сандерленде выпустили 250 000 Nissan Leaf. Именно здесь с 2010 года собирают Leaf для европейского рынка.

[ + – ] В Nissan решили отметить выпуск 250-тысячного Leaf на заводе в Сандерленде Фото: Nissan

К тому же, это способ продемонстрировать важную функцию Nissan Leaf – двунаправленную зарядку. То есть, электрокар способен выполнять роль павербанка и питать различное электрооборудование. Получается более выгодная альтернатива генератору – затраты на эксплуатацию ниже, чем в случае сжигания бензина.

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