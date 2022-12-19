Замість генератора: до Nissan Leaf підключили велику новорічну ялинку (фото)

Nissan Leaf під'єднали до 10-метрової ялинки біля заводу японської компанії у Сандерленді. Новорічна ілюмінація живиться від батареї електрокара.

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У британському місті Сандерленд знайшли оригінальне застосування Nissan Leaf. Популярний електромобіль став джерелом живлення для новорічної ялинки. Про це повідомляє офіційний сайт Nissan.

Електрокар під'єднали до 10-метрової ялинки біля заводу Nissan, і він повністю живить її ілюмінацію. Таким оригінальним способом у Nissan вирішили не лише привітати мешканців британського міста з Різдвом та Новим роком, а й відзначити важливу подію — на підприємстві у Сандерленді випустили 250 000 Nissan Leaf. Саме тут із 2010 року збирають Leaf для європейського ринку.

[ + – ] У Nissan вирішили відзначити випуск 250-тисячного Leaf на заводі в Сандерленді Фото: Nissan

До того ж це спосіб продемонструвати важливу функцію Nissan Leaf — двонаправлену зарядку. Тобто, електрокар здатний виконувати роль повербанку та живити різне електроустаткування. Виходить вигідніша альтернатива генератора — витрати на експлуатацію нижчі, ніж у разі спалювання бензину.

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Раніше стало відомо, що на Nissan Leaf чекають великі зміни. Нове покоління моделі стане стильним кросовером — перші зображення вже опубліковані. Електрокар продовжать випускати у Сандерленді.

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