В США показали безумный 1000-сильный пикап Ford стоимостью свыше $100 000 (фото)

После доработки в Hennessey мощность Ford F-150 Raptor R достигла 1000 л. с. Пикапу также улучшили внедорожные способности.

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Опубликованы первые фото Hennessey VelociRaptoR 1000. Сверхмощный пикап презентуют в первом квартале 2023 года и вскоре после этого начнется его производство. Об этом сообщается на официальном сайте компании Hennessey.

Как и все предыдущие VelociRaptoR, новичок является улучшенной версией Ford F-150 Raptor. Если точнее, то за основу взяли новейший пикап Raptor R.

[ + – ] Ford F-150 получил огромные 37-дюймовые шины Фото: Hennessey

В первую очередь, тюнинг Ford F-150 Raptor R затронул двигатель. Мощность 5,2-литрового компрессорного V8 подняли с 700 до 1000 л. с., что и отображено в названии модели. Крутящий момент достиг 1150 Нм. Такого результата добились за счет установки нового механического нагнетателя и модификации топливной системы.

Кроме того, пикап Ford F-150 Raptor R получил усиленные стальные бамперы, дополнительную оптику и огромные 37-дюймовые шины для бездорожья. Также кузов можно украсить оригинальной графикой.

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Цена Hennessey VelociRaptoR 1000 еще не объявлена, но известно, что она превысит 100 000 долларов. Тюнер дает двухлетнюю гарантию на авто.

К слову, это не первый 1000-сильный пикап от Hennessey. Ранее таким же образом доработали Ram 1500 TRX.

Также Фокус рассказывал про суперкар Hennessey Venom F5, способный развить около 500 км/ч.