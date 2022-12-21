В США показали безумный 1000-сильный пикап Ford стоимостью свыше $100 000 (фото)
После доработки в Hennessey мощность Ford F-150 Raptor R достигла 1000 л. с. Пикапу также улучшили внедорожные способности.
Опубликованы первые фото Hennessey VelociRaptoR 1000. Сверхмощный пикап презентуют в первом квартале 2023 года и вскоре после этого начнется его производство. Об этом сообщается на официальном сайте компании Hennessey.
Как и все предыдущие VelociRaptoR, новичок является улучшенной версией Ford F-150 Raptor. Если точнее, то за основу взяли новейший пикап Raptor R.
В первую очередь, тюнинг Ford F-150 Raptor R затронул двигатель. Мощность 5,2-литрового компрессорного V8 подняли с 700 до 1000 л. с., что и отображено в названии модели. Крутящий момент достиг 1150 Нм. Такого результата добились за счет установки нового механического нагнетателя и модификации топливной системы.
Кроме того, пикап Ford F-150 Raptor R получил усиленные стальные бамперы, дополнительную оптику и огромные 37-дюймовые шины для бездорожья. Также кузов можно украсить оригинальной графикой.Важно
Цена Hennessey VelociRaptoR 1000 еще не объявлена, но известно, что она превысит 100 000 долларов. Тюнер дает двухлетнюю гарантию на авто.
К слову, это не первый 1000-сильный пикап от Hennessey. Ранее таким же образом доработали Ram 1500 TRX.
Также Фокус рассказывал про суперкар Hennessey Venom F5, способный развить около 500 км/ч.