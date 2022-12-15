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Представлен первый электрический пикап Toyota: подробности и фото

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Фото: Toyota | Новый Toyota Hilux Revo BEV отличается от стандартной модели дизайном передней части

Электрический пикап построен на базе двухдверного Toyota Hilux. Презентовал новинку лично Акио Тойода — руководитель японского концерна.

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В линейке Toyota вскоре может появиться электрический пикап. Первый прототип Toyota Hilux Revo BEV презентовали в Таиланде на мероприятии, посвященному 60-летию местного представительства марки. Об этом сообщается на официальном сайте Toyota.

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За основу взяли двухдверный пикап Toyota
Фото: Toyota

Пикап презентовал сам Акио Тойода — руководитель японского концерна. Он не раскрыл подробности или характеристики новинки, но сообщил, что электромобиль Toyota разрабатывают инженеры из Японии и Таиланда. На данный момент электрокары Toyota используют моторы мощностью до 245 л. с. и батареи емкостью до 71 кВтч.

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За основу для модели взяли привычный пикап Toyota Hilux, причем в более доступной двухдверной версии с удлиненным кузовом — такие модели в основном покупают для бизнеса. От стандартной дизельной версии электрокар отличается дизайном передней части с заглушкой вместо решетки радиатора и более обтекаемым бампером. Кроме того, на левом крыле появился зарядный разъем.

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Электрокар разрабатывают специалисты из Японии и Таиланда
Фото: Toyota

В своем выступлении Акио Тойода заявил, что электрификация — не единственный способ снизить вредные выбросы. Очевидно он намекал на еще одну новую версию Toyota Hilux — пикап с водородными топливными ячейками, который сейчас разрабатывают в Великобритании.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota готовит большой семейный кроссовер и первые его фото уже попали в интернет.