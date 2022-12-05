Новый компактный кроссовер Toyota рассекречен перед премьерой (фото)

Новая Toyota C-HR второй генерации станет выразительнее на вид. Компактный кроссовер получит силовые установки от Toyota Prius 2023.

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Появились первые фото Toyota C-HR Prologue. Концепт-кар является предсерийной версией нового поколения компактного кроссовера. Снимки опубликовали на официальной странице Toyota в Instagram.

[ + – ] Серийная модель будет мало отличаться от концепт-кара Фото: Toyota

Японский автопроизводитель не предоставил информацию про кроссовер Toyota C-HR. Ожидается, что серийная модель появится в 2023 году и будет мало чем отличаться от концепта – об этом свидетельствуют попавшие и интернет патентные изображения авто.

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Дизайн Toyota C-HR 2023 разрабатывали в европейской студии концерна. Он выполнен в новом фирменном стиле марки – как у гибрида Prius и электрокаров семейства bZ.

[ + – ] Ручки задних дверей спрятаны в стойках крыши Фото: Toyota

У авто выраженный "нос", и стреловидные диодные фары. В то же время, сохранены и черты предшественника – покатая купеобразная крыша, приподнятая задняя часть и спрятанные в стойках ручки задних дверей. В концепте зеркала заменены камерами, но серийная модель их не получит.

[ + – ] Дизайн передней части выполнен в духе новой Toyota Prius Фото: Toyota

Скорее всего, новая Toyota C-HR будет доступна исключительно в гибридных версиях. Кроссовер получит силовые установки от той же Toyota Prius 2023, то есть его мощность увеличится до 140-193 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что Toyota опубликовала первый тизер своего самого большого кроссовера. Он также будет гибридом.