Новий компактний кросовер Toyota розсекречено перед прем'єрою (фото)

Нова Toyota C-HR другої генерації стане виразнішою на вигляд. Компактний кросовер отримає силові установки Toyota Prius 2023.

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З'явилися перші фото Toyota C-HR Prologue. Концепт-кар є передсерійною версією нового покоління компактного кросовера. Знімки опублікували на офіційній сторінці Toyota в Instagram.

[ + – ] Серійна модель мало відрізнятиметься від концепт-кара Фото: Toyota

Японський автовиробник не надав інформації про кросовер Toyota C-HR. Очікується, що серійна модель з'явиться у 2023 році й мало чим відрізнятиметься від концепту — про це свідчать патентні зображення авто, що потрапили й інтернет.

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Дизайн Toyota C-HR 2023 розробляли у європейській студії концерну. Він виконаний у новому фірмовому стилі марки — як у гібрида Prius та електрокарів сімейства bZ.

[ + – ] Ручки задніх дверей заховані у стійках даху Фото: Toyota

У авто виражений "ніс", і стрілоподібні діодні фари. Водночас збережені й риси попередника — похилий купеподібний дах, піднята задня частина і заховані в стійках ручки задніх дверей. У концепті дзеркала замінені на камери, але серійна модель їх не отримає.

[ + – ] Дизайн передньої частини виконаний у дусі нової Toyota Prius Фото: Toyota

Швидше за все, нова Toyota C-HR буде доступна виключно у гібридних версіях. Кросовер отримає силові установки від тієї ж Toyota Prius 2023, тобто його потужність збільшиться до 140-193 к. с.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota опублікувала перший тизер свого найбільшого кросовера. Він також буде гібридом.