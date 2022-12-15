Представлений перший електричний пікап Toyota: подробиці та фото

Електричний пікап збудовано на базі дводверного Toyota Hilux. Презентував новинку особисто Акіо Тойода — керівник японського концерну.

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У лінійці Toyota незабаром може з'явитись електричний пікап. Перший прототип Toyota Hilux Revo BEV презентували у Таїланді на заході, присвяченому 60-річчю місцевого представництва марки. Про це повідомляється на офіційному сайті Toyota.

[ + – ] За основу взяли дводверний пікап Toyota Фото: Toyota

Пікап презентував сам Акіо Тойода — керівник японського концерну. Він не розкрив подробиці чи характеристики новинки, але повідомив, що електромобіль Toyota розробляють інженери з Японії та Таїланду. Наразі електрокари Toyota використовують двигуни потужністю до 245 к. с. і батареї ємністю до 71 кВтг.

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За основу для моделі взяли звичний пікап Toyota Hilux, причому в доступнішій дводверній версії з подовженим кузовом — такі моделі переважно купують для бізнесу. Від стандартної дизельної версії електрокар відрізняється дизайном передньої частини із заглушкою замість решітки радіатора та більш обтічним бампером. Крім того, на лівому крилі з'явився зарядний роз'єм.

[ + – ] Електрокар розробляють фахівці з Японії та Таїланду Фото: Toyota

У своєму виступі Акіо Тойода заявив, що електрифікація — не єдиний спосіб знизити шкідливі викиди. Очевидно, він натякав на ще одну нову версію Toyota Hilux — пікап із водневими паливними осередками, який зараз розробляють у Великій Британії.

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota готує великий сімейний кросовер і його перші фото вже потрапили в інтернет.