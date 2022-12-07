Toyota показала нестандартний електропікап із заводським ГБО (відео)

Пікап Toyota Hilux H2 оснастили електромотором та паливними осередками. Запасу водню у балонах вистачає на 647 км пробігу.

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Опубліковано офіційні фото Toyota Hilux H2. Першу експериментальну партію таких водневих пікапів випустять 2023 року. Про це повідомляє сайт японської марки.

[ + – ] За основу взяли версію з кабіною Xtra Cab Фото: Toyota

Прототип Toyota Hilux H2 створюють для опрацювання водневих технологій. Над ним працюють у британському підрозділі Toyota. Проєкт отримав фінансування від уряду Великобританії у розмірі 11,3 млн фунтів стерлінгів ($13,8 млн). Також до розробки авто приєдналися компанії Ricardo, ETL, D2H та Thatcham Research.

[ + – ] Газобалонне обладнання для водню помістили під днищем пікапа Фото: Toyota

На вигляд це звичайний рамний пікап Toyota Hilux 2022 з чотиримісною кабіною Xtra Cab. Основні зміни відбулися усередині.

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Авто отримало силову установку від Toyota Mirai – замість турбодизеля тепер встановлений 185-сильний електродвигун. Акумуляторна батарея відсутня – її замінюють паливні осередки, які виробляють електроенергію шляхом реакції водню. Він зберігається у трьох великих балонах під днищем пікапа та запасу палива вистачає, щоб проїхати 647 км. Вихлоп авто містить лише водяну пару.

Раніше Фокус повідомляв, що свою водневу модель готує і Honda. Це буде кросовер на базі CR-V.