Toyota показала нестандартний електропікап із заводським ГБО (відео)
Пікап Toyota Hilux H2 оснастили електромотором та паливними осередками. Запасу водню у балонах вистачає на 647 км пробігу.
Опубліковано офіційні фото Toyota Hilux H2. Першу експериментальну партію таких водневих пікапів випустять 2023 року. Про це повідомляє сайт японської марки.
Прототип Toyota Hilux H2 створюють для опрацювання водневих технологій. Над ним працюють у британському підрозділі Toyota. Проєкт отримав фінансування від уряду Великобританії у розмірі 11,3 млн фунтів стерлінгів ($13,8 млн). Також до розробки авто приєдналися компанії Ricardo, ETL, D2H та Thatcham Research.
На вигляд це звичайний рамний пікап Toyota Hilux 2022 з чотиримісною кабіною Xtra Cab. Основні зміни відбулися усередині.
Авто отримало силову установку від Toyota Mirai – замість турбодизеля тепер встановлений 185-сильний електродвигун. Акумуляторна батарея відсутня – її замінюють паливні осередки, які виробляють електроенергію шляхом реакції водню. Він зберігається у трьох великих балонах під днищем пікапа та запасу палива вистачає, щоб проїхати 647 км. Вихлоп авто містить лише водяну пару.
Раніше Фокус повідомляв, що свою водневу модель готує і Honda. Це буде кросовер на базі CR-V.