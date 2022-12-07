Toyota показала нестандартный электропикап с заводским ГБО (видео)
Пикап Toyota Hilux H2 оснастили электромотором и топливными ячейками. Запаса водорода в баллонах хватает на 647 км пробега.
Опубликованы официальные фото Toyota Hilux H2. Первую экспериментальную партию таких водородных пикапов выпустят в 2023 году. Об этом сообщает сайт японской марки.
Прототип Toyota Hilux H2 создают для отработки водородных технологий. Над ним работают в британском подразделении Toyota. Проект получил финансирование от правительства Великобритании в размере 11,3 млн фунтов стерлингов ($13,8 млн). Также к разработке авто присоединились компании Ricardo, ETL, D2H и Thatcham Research.
С виду это обычный рамный пикап Toyota Hilux 2022 с четырехместной кабиной Xtra Cab. Основные изменения произошли внутри.
Авто получило силовую установку от Toyota Mirai – вместо турбодизеля теперь установлен 185-сильный электромотор. Аккумуляторная батарея отсутствует – ее заменяют топливные ячейки, вырабатывающие электроэнергию путем реакции водорода. Он хранится в трех больших баллонах под днищем пикапа и запаса топлива хватает, чтобы проехать 647 км. Выхлоп авто содержит только водяной пар.
Ранее Фокус сообщал, что свою водородную модель готовит и Honda. Это будет кроссовер на базе CR-V.