У США показали шалений 1000-сильний пікап Ford вартістю понад $100 000 (фото)

Після доопрацювання у Hennessey потужність Ford F-150 Raptor R досягла 1000 к. с. Пікапу також покращили позашляхові здібності.

Related video

Опубліковано перші фото Hennessey VelociRaptoR 1000. Надпотужний пікап презентують у першому кварталі 2023 року і незабаром після цього розпочнеться його виробництво. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії Hennessey.

Як і всі попередні VelociRaptoR, новачок є покращеною версією Ford F-150 Raptor. Якщо точніше, то за основу взяли новий пікап Raptor R.

[ + – ] Ford F-150 отримав величезні 37-дюймові шини Фото: Hennessey

Насамперед тюнінг Ford F-150 Raptor R торкнувся двигуна. Потужність 5,2-літрового компресорного V8 підняли з 700 до 1000 к. с., що і відображено у назві моделі. Крутний момент досяг 1150 Нм. Такого результату досягли внаслідок встановлення нового механічного нагнітача та модифікації паливної системи.

Крім того, пікап Ford F-150 Raptor R отримав посилені сталеві бампери, додаткову оптику та величезні 37-дюймові шини для бездоріжжя. Також кузов можна прикрасити оригінальною графікою.

Важливо

Представлений перший електричний пікап Toyota: подробиці та фото

Ціна Hennessey VelociRaptoR 1000 ще не оголошена, але відомо, що вона перевищить 100 000 доларів. Тюнер дає дворічну гарантію на авто.

До речі, це не перший 1000-сильний пікап Hennessey. Раніше так само доопрацювали Ram 1500 TRX.

Також Фокус розповідав про суперкар Hennessey Venom F5, здатний розвинути близько 500 км/год.