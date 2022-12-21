У США показали шалений 1000-сильний пікап Ford вартістю понад $100 000 (фото)
Після доопрацювання у Hennessey потужність Ford F-150 Raptor R досягла 1000 к. с. Пікапу також покращили позашляхові здібності.
Опубліковано перші фото Hennessey VelociRaptoR 1000. Надпотужний пікап презентують у першому кварталі 2023 року і незабаром після цього розпочнеться його виробництво. Про це повідомляється на офіційному сайті компанії Hennessey.
Як і всі попередні VelociRaptoR, новачок є покращеною версією Ford F-150 Raptor. Якщо точніше, то за основу взяли новий пікап Raptor R.
Насамперед тюнінг Ford F-150 Raptor R торкнувся двигуна. Потужність 5,2-літрового компресорного V8 підняли з 700 до 1000 к. с., що і відображено у назві моделі. Крутний момент досяг 1150 Нм. Такого результату досягли внаслідок встановлення нового механічного нагнітача та модифікації паливної системи.
Крім того, пікап Ford F-150 Raptor R отримав посилені сталеві бампери, додаткову оптику та величезні 37-дюймові шини для бездоріжжя. Також кузов можна прикрасити оригінальною графікою.Важливо
Ціна Hennessey VelociRaptoR 1000 ще не оголошена, але відомо, що вона перевищить 100 000 доларів. Тюнер дає дворічну гарантію на авто.
До речі, це не перший 1000-сильний пікап Hennessey. Раніше так само доопрацювали Ram 1500 TRX.
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