Наступника Lamborghini Aventador вперше помітили на дорогах (відео)

Нова модель збереже V12 під капотом, який доповнять електродвигуном. Загальна потужність силової установки перевищить 800 к.с.

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Lamborghini готує наступника для свого флагманського суперкара Aventador, який випускався з 2011 року. Нова модель збереже потужний V12 під капотом, але працюватиме в парі з електромотором. Відео з тестами суперкара на дорогах опублікували на сайті HotCars.

Наступника Aventador сфотографували у тестовому камуфляжі. Зовнішність новинки повністю не розкрита, але вже помітні деякі великі зміни.

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Lamborghini готують перший електромобіль у своїй історії: яким він буде

Новий суперкар отримає незвичайні вихлопні патрубки, які розмістять незвично високо. На кришці багажника встановлено активне м-подібне антикрило. Передня частина буде більш загостреною порівняно з Aventador.

Атмосферний наступник V12 Aventador зможе розкручуватися до 8500 об/хв і буде доповнений гібридною установкою. Найімовірніше, що сумарна потужність становитиме понад 800 к.с.

[ + – ] Новий суперкар отримає незвичайні вихлопні патрубки

Lamborghini тестує кілька варіантів майбутнього флагмана. Через деякий час після його дебюту має з'явитися відкрита модифікація зі знімним дахом.

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