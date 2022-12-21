Суперкар Lamborghini подолав понад 500 км, щоб урятувати людські життя (фото)
Lamborghini Huracan швидко доставив донорські нирки жителям Рима та Модени. Суперкар експлуатується італійською поліцією з 2014 року.
Lamborghini Huracan здійснив важливу місію в Італії. Місцева поліція використала суперкар для швидкої доставки донорських органів. Про це повідомляється на сторінці італійських правоохоронців у Facebook.
Жителям Рима та Модени знадобилася екстрена пересадка нирок. Донорські органи знайшлися в місті Падуя. Місію з їхньої доставки доручили патрульній поліції, і правоохоронці вирішили використати найшвидшу модель зі свого автопарку — суперкар Lamborghini Huracan.Важливо
Lamborghini служить в італійській поліції з 2014 року — італійський автовиробник безоплатно передав патрульним одне таке купе. Воно оснащене 610-сильним V10 і здатне розвивати 325 км/год й розганятися до 100 км/год за 3,2 с. У передньому багажнику встановили холодильник для перевезення внутрішніх органів.
Відстань від Падуї до Модени складає 168 км, а до Рима — 570 км. Суперкар подолав дистанцію буквально за кілька годин і вчасно доставив донорські нирки до лікарень. Їх успішно трансплантували, і вони стали своєрідними різдвяними подарунками пацієнтам.
Раніше Фокус повідомляв, що Lamborghini Huracan отримав нестандартну позашляхову версію.