Суперкар Lamborghini подолав понад 500 км, щоб урятувати людські життя (фото)

Lamborghini Huracan швидко доставив донорські нирки жителям Рима та Модени. Суперкар експлуатується італійською поліцією з 2014 року.

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Lamborghini Huracan здійснив важливу місію в Італії. Місцева поліція використала суперкар для швидкої доставки донорських органів. Про це повідомляється на сторінці італійських правоохоронців у Facebook.

[ + – ] У багажник авто помістили холодильник із донорськими нирками

Жителям Рима та Модени знадобилася екстрена пересадка нирок. Донорські органи знайшлися в місті Падуя. Місію з їхньої доставки доручили патрульній поліції, і правоохоронці вирішили використати найшвидшу модель зі свого автопарку — суперкар Lamborghini Huracan.

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Lamborghini служить в італійській поліції з 2014 року — італійський автовиробник безоплатно передав патрульним одне таке купе. Воно оснащене 610-сильним V10 і здатне розвивати 325 км/год й розганятися до 100 км/год за 3,2 с. У передньому багажнику встановили холодильник для перевезення внутрішніх органів.

[ + – ] За кілька годин Lamborghini подолав близько 570 км

Відстань від Падуї до Модени складає 168 км, а до Рима — 570 км. Суперкар подолав дистанцію буквально за кілька годин і вчасно доставив донорські нирки до лікарень. Їх успішно трансплантували, і вони стали своєрідними різдвяними подарунками пацієнтам.

Раніше Фокус повідомляв, що Lamborghini Huracan отримав нестандартну позашляхову версію.