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Суперкар Lamborghini подолав понад 500 км, щоб урятувати людські життя (фото)

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Фото: Lamborghini | Lamborghini Huracan служить в італійській поліції з 2014 року

Lamborghini Huracan швидко доставив донорські нирки жителям Рима та Модени. Суперкар експлуатується італійською поліцією з 2014 року.

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Lamborghini Huracan здійснив важливу місію в Італії. Місцева поліція використала суперкар для швидкої доставки донорських органів. Про це повідомляється на сторінці італійських правоохоронців у Facebook.

У багажник авто помістили холодильник із донорськими нирками Fullscreen
У багажник авто помістили холодильник із донорськими нирками

Жителям Рима та Модени знадобилася екстрена пересадка нирок. Донорські органи знайшлися в місті Падуя. Місію з їхньої доставки доручили патрульній поліції, і правоохоронці вирішили використати найшвидшу модель зі свого автопарку — суперкар Lamborghini Huracan.

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Lamborghini служить в італійській поліції з 2014 року — італійський автовиробник безоплатно передав патрульним одне таке купе. Воно оснащене 610-сильним V10 і здатне розвивати 325 км/год й розганятися до 100 км/год за 3,2 с. У передньому багажнику встановили холодильник для перевезення внутрішніх органів.

За кілька годин Lamborghini подолав близько 570 км Fullscreen
За кілька годин Lamborghini подолав близько 570 км

Відстань від Падуї до Модени складає 168 км, а до Рима — 570 км. Суперкар подолав дистанцію буквально за кілька годин і вчасно доставив донорські нирки до лікарень. Їх успішно трансплантували, і вони стали своєрідними різдвяними подарунками пацієнтам.

Раніше Фокус повідомляв, що Lamborghini Huracan отримав нестандартну позашляхову версію.