Суперкар для бездоріжжя: Lamborghini Huracan отримав найнестандартнішу версію (відео)

Lamborghini Huracan Sterrato отримав позашляхову гуму та захисний пластиковий обвіс, а його кліренс збільшений. Суперкар здатний розігнатися до 100 км/год за 3,4 секунди.

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У Маямі офіційно представлений новий Lamborghini Huracan Sterrato. Незвичайну позашляхову версію суперкара випустять лімітованим тиражем у 1499 екземплярів, і вона надійде у продаж із лютого за ціною понад $300 тисяч. Про це повідомляє офіційний сайт Lamborghini.

[ + – ] Кліренс авто збільшено на 45 мм Фото: Lamborghini

Новий Lamborghini Huracan Sterrato перетворений на кросовер і підготовлений до нескладного бездоріжжя. Його кліренс збільшений на 45 мм (до 170 мм), з'явилися пластиковий обвіс та захист днища.

[ + – ] Суперкар оснащений 610-сильним V10 Фото: Lamborghini

Крім того, позашляховий суперкар Lamborghini отримав додаткову світлотехніку та спеціальні 19-дюймові шини Bridgestone Dueler AT002, що дозволяють їхати з проколом. На даху з'явилися рейлінги для багажника та повітрозабірник.

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Салон Lamborghini Huracan Sterrato поки не розсекречений, але відомо, що купе отримає особливе внутрішнє оздоблення. Крім того, змінять графіку віртуальної панелі приладів та додадуть там компас та датчик крену кузова.

[ + – ] На даху з'явився повітрозабірник Фото: Lamborghini

Кросовер Lamborghini Huracan Sterrato оснащений 5,2-літровим V10 у початковій 610-сильній версії. Він важчий за стандартне купе, а тому повільніше — розганяється до 100 км/год за 3,4 с. Максимальна швидкість обмежена на 260 км/год. Повний привід доповнено спеціальним позашляховим режимом Rally.

До речі, це не перша подібна модель у світі. Зовсім недавно аналогічний кросовер презентували Porsche.

Також Фокус писав, що український блогер розповів про величезні витрати на утримання його Lamborghini Huracan. Планове техобслуговування суперкара обійшлося $12 000.