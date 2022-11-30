Суперкар для бездорожья: Lamborghini Huracan получил самую нестандартную версию (видео)

Lamborghini Huracan Sterrato получил внедорожную резину и защитный пластиковый обвес, а его клиренс увеличен. Суперкар способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 секунды.

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В Майями официально представлен новый Lamborghini Huracan Sterrato. Необычную внедорожную версию суперкара выпустят лимитированным тиражом в 1499 экземпляров и она поступит в продажу с февраля по цене свыше $300 тысяч. Об этом сообщает официальный сайт Lamborghini.

[ + – ] Клиренс авто увеличен на 45 мм Фото: Lamborghini

Новый Lamborghini Huracan Sterrato превращен в кроссовер и подготовлен к несложному бездорожью. Его клиренс увеличен на 45 мм (до 170 мм), появились пластиковый обвес и защита днища.

[ + – ] Суперкар оснащен 610-сильным V10 Фото: Lamborghini

Кроме того, внедорожный суперкар Lamborghini получил дополнительную светотехнику и специальные 19-дюймовые шины Bridgestone Dueler AT002, позволяющие ехать с проколом. На крыше появились рейлинги для багажника и воздухозаборник.

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Салон Lamborghini Huracan Sterrato пока не рассекречен, но известно, что купе получит особую внутреннюю отделку. Кроме того, изменят графику виртуальной панели приборов и добавят там компас и датчик крена кузова.

[ + – ] На крыше появился воздухозаборник Фото: Lamborghini

Кроссовер Lamborghini Huracan Sterrato оснащен 5,2-литровым V10 в начальной 610-сильной версии. Он тяжелее стандартного купе, а потому медленнее – разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с. Максимальная скорость ограничена на 260 км/ч. Полный привод дополнен специальным внедорожным режимом Rally.

К слову, это не первая подобная модель в мире. Совсем недавно аналогичный кроссовер презентовали Porsche.

Также Фокус писал, что украинский блогер рассказал об огромных затратах на содержание его Lamborghini Huracan. Плановое техобслуживание суперкара обошлось в $12 000.