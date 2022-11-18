До сотни за 1,9 с и 2000 сил: презентован самый мощный и быстрый в мире кроссовер (фото)

Электромобиль Drako Dragon оснащен четырьмя моторами и развивает скорость свыше 320 км/ч. Запас хода кроссовера составляет 675 км.

Related video

На автосалоне в Лос-Анджелесе представили новый Drako Dragon. Сверхмощный электрический кроссовер собираются запустить в продажу с 2026 года по цене в 290 000 долларов. Ежегодно планирую выпускать по 5000 таких авто. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Drako.

[ + – ] У кроссовера клиновидный профиль с выраженным "носом"

Drako Dragon – очень нетипичный двухдверный кроссовер, внешний вид которого разработан в итальянском ателье Pininfarina. У него нестандартный клиновидный дизайн с выраженным "носом", раскосыми фарами и большими углами наклона передних и задних стоек крыши.

Самая необычная внешняя черта – поднимающиеся вверх двери. Кузовные панели и силовой каркас выполнены из карбона.

[ + – ] В салоне установлен большой 17,1-дюймовый тачскрин

Салон рассчитан на пять человек. Drako Dragon получил виртуальную панель приборов и огромный 17,1-дюймовый тачскрин, а вместо зеркал заднего вида установлены камеры.

Важно

Volkswagen раскрыл первые подробности нового электрического конкурента Гелендвагена (фото)

Электромобиль Drako Dragon оснащен четырьмя моторами суммарной мощностью 2000 л. с. Авто массой 2250 кг способно разогнаться до 100 км/ч за 1,9 с и развить скорость свыше 320 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый кроссовер в мире.

[ + – ] Максимальная скорость Drako Dragon превышает 320 км/ч

Заявленный запас хода составляет 675 км. Электрокар поддерживает сверхбыструю 500-киловаттную зарядку: в таком режиме подзарядиться на 80% можно всего за 10 минут.

Ранее Фокус рассказывал про новый электрокроссовер Smart #3. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4 с.

Также мы писали, что Porsche презентовали кроссовер 911.