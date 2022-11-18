До сотни за 1,9 с и 2000 сил: презентован самый мощный и быстрый в мире кроссовер (фото)
Электромобиль Drako Dragon оснащен четырьмя моторами и развивает скорость свыше 320 км/ч. Запас хода кроссовера составляет 675 км.
На автосалоне в Лос-Анджелесе представили новый Drako Dragon. Сверхмощный электрический кроссовер собираются запустить в продажу с 2026 года по цене в 290 000 долларов. Ежегодно планирую выпускать по 5000 таких авто. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Drako.
Drako Dragon – очень нетипичный двухдверный кроссовер, внешний вид которого разработан в итальянском ателье Pininfarina. У него нестандартный клиновидный дизайн с выраженным "носом", раскосыми фарами и большими углами наклона передних и задних стоек крыши.
Самая необычная внешняя черта – поднимающиеся вверх двери. Кузовные панели и силовой каркас выполнены из карбона.
Салон рассчитан на пять человек. Drako Dragon получил виртуальную панель приборов и огромный 17,1-дюймовый тачскрин, а вместо зеркал заднего вида установлены камеры.Важно
Электромобиль Drako Dragon оснащен четырьмя моторами суммарной мощностью 2000 л. с. Авто массой 2250 кг способно разогнаться до 100 км/ч за 1,9 с и развить скорость свыше 320 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый кроссовер в мире.
Заявленный запас хода составляет 675 км. Электрокар поддерживает сверхбыструю 500-киловаттную зарядку: в таком режиме подзарядиться на 80% можно всего за 10 минут.
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