Суперкар Lamborghini преодолел свыше 500 км, чтобы спасти человеческие жизни (фото)

Lamborghini Huracan быстро доставил донорские почки жителям Рима и Модены. Суперкар эксплуатируется итальянской полицией с 2014 года.

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Lamborghini Huracan выполнил важную миссию в Италии. Местная полиция использовала суперкар для быстрой доставки донорских органов. Об этом сообщается на странице итальянских правоохранителей в Facebook.

[ + – ] В багажник авто поместили холодильник с донорскими почками

Жителям Рима и Модены понадобилась экстренная пересадка почек. Донорские органы нашлись в городе Падуя. Миссию по их доставке поручили патрульной полиции и стражи порядка решили использовать самую быструю модель из своего автопарка – суперкар Lamborghini Huracan.

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Lamborghini служит в итальянской полиции с 2014 года – итальянский автопроизводитель безвозмездно передал патрульным одно такое купе. Оно оснащено 610-сильным V10 и способно развивать 325 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 3,2 с. В переднем багажнике установили холодильник для перевозки внутренних органов.

[ + – ] За несколько часов Lamborghini преодолел около 570 км

Расстояние от Падуи до Модены составляет 168 км, а до Рима – 570 км. Суперкар преодолел дистанцию буквально за несколько часов и вовремя доставил донорские почки в больницы. Их успешно трансплантировали и они стали своеобразными рождественскими подарками пациентам.

Ранее Фокус сообщал, что Lamborghini Huracan получил нестандартную внедорожную версию.