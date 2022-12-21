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Авто

Суперкар Lamborghini преодолел свыше 500 км, чтобы спасти человеческие жизни (фото)

lamborghini huracan polizia, lamborghini huracan
Фото: Lamborghini | Lamborghini Huracan служит в итальянской полиции с 2014 года

Lamborghini Huracan быстро доставил донорские почки жителям Рима и Модены. Суперкар эксплуатируется итальянской полицией с 2014 года.

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Lamborghini Huracan выполнил важную миссию в Италии. Местная полиция использовала суперкар для быстрой доставки донорских органов. Об этом сообщается на странице итальянских правоохранителей в Facebook.

В багажник авто поместили холодильник с донорскими почками Fullscreen
В багажник авто поместили холодильник с донорскими почками

Жителям Рима и Модены понадобилась экстренная пересадка почек. Донорские органы нашлись в городе Падуя. Миссию по их доставке поручили патрульной полиции и стражи порядка решили использовать самую быструю модель из своего автопарка – суперкар Lamborghini Huracan.

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Lamborghini служит в итальянской полиции с 2014 года – итальянский автопроизводитель безвозмездно передал патрульным одно такое купе. Оно оснащено 610-сильным V10 и способно развивать 325 км/ч и разгоняться до 100 км/ч за 3,2 с. В переднем багажнике установили холодильник для перевозки внутренних органов.

За несколько часов Lamborghini преодолел около 570 км Fullscreen
За несколько часов Lamborghini преодолел около 570 км

Расстояние от Падуи до Модены составляет 168 км, а до Рима – 570 км. Суперкар преодолел дистанцию буквально за несколько часов и вовремя доставил донорские почки в больницы. Их успешно трансплантировали и они стали своеобразными рождественскими подарками пациентам.

Ранее Фокус сообщал, что Lamborghini Huracan получил нестандартную внедорожную версию.